بتكلفة 200 مليون جنيه.. مستشفى سيدي غازي صرح عالمي لخدمة أهالي كفر الشيخ

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تعد مستشفى سيدي غازي المركزي بمحافظة كفر الشيخ، من أفضل الصروح الطبية علي مستوي المحافظة منذ افتتحها الرئيس السيسي عبر الفيديو كونفرانس منذ 3 سنوات، وتكلفت المستشفى 200 مليون جنيه للإنشاءات والتجهيزات الطبية، منها 89 مليونًا للإنشاءات فقط، على مساحة 4891 مترًا مربعًا، وتم البدء في عملية التطوير في شهر نوفمبر2014، من تنفيذ مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.



تحتوى المستشفى على 180 سرير، و6 عناية مركزة، و12 حضانة أطفال، و25 ماكينة غسيل كلوي، و34 عيادة خارجية، وقسم للأشعة المقطعية والعادية وتلفزيونيه وآخر للمعامل، بالإضافة إلى جهاز أشعة مقطعية 16 مقطعًا،وقد تم الافتتاح التجريبي للعيادات الخارجية في 25 سبتمبر الماضي.



و يستقبل المستشفي حاليا عشرات المرضي قبل مواجهة فيروس كورونا يوميا في عيادته المختلفة وكذلك في الأقسام الداخلية والعمليات الكبري وغسيل الكلى.



يوجد طاقم طبي كبير مميز ويتبع أعلى وسائل مكافحة العدوي منذ افتتاحه، ومع بداية وباء كورونا حينما طلبت وزارة الصحة ضمه لمستشفيات العزل لم يتوقف ولو للحظة مستخدما الكادر المميز والإدارة الحكيمة والقوة الكبيرة في مكافحة العدوى، وقد استقبل أخيرا مجموعة من التمريض قد أصيبوا بالمستشفى العام رافعة لهم الورود والبلالين ما يدل على إنسانية العاملين بها.



يقول دكتور وائل أبو المجد، مدير المستشفي: نعمل كإدارة مستشفى سيدي غازي المركزي من اللحظات الأولى لافتتاح المستشفى على رفع كفاءة كافة إمكانياتنا البشرية والطبية لتقديم أفضل خدمة طبية للجمهور الذي يتردد على المستشفى وتطويرها الدائم بالتوازي مع توفير طرق مكافحة العدوى من خلال فريق مكافحة العدوى بالمستشفى.



وأضاف أبو المجد، خلال تصريحات خاصة لـ"الفجر": أكملنا به الطريق في بداية عملنا لفرز حالات وباء كورونا المستجد بعد قرار وزيرة الصحة بضم المستشفى لاستقبال حالات كورونا، والمستشفى يعمل على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة طبية للحالات المحجوزة بقسم العزل في المستشفى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في مكافحة العدوي لحماية الأطقم الطبية وكذلك المترددين على الأقسام الأخرى بالمستشف.



ويقول الدكتور وائل عرفة، أخصائي الكبد والباطنة والجهاز الهضمي بالمستشفى، أن مستشفى سيدى غازى تخدم قطاع كبير جدا من الجمهور كمدينه وقرىٰ مجاورة، وقام فاعلو الخير بالتبرع بوحدة مناظير جهاز هضمى، لتقوم بخدمة هذا القطاع الكبير من الجمهور والذى كان يعانى من مشقة السفر، وبالتالى تم التسهيل على الجمهور بإنشاء وحدة مناظير جهاز هضمى لتقوم هذه الوحدة على:- منظار استكشافى على المريئ والمعدة والإثنى عشر، منظار استكشافى على القولون

ربط وحقن دوالى المرئ والمعدة، اكتشاف أورام الجهاز الهضمى وأخذ عينات للتحليل الباثولوچى.



وأكد الدكتور عمرو عبدالواحد ندا، الطبيب المقيم بقسم الجلدية بالمستشفي، أن المستشفي تعد صرحا طبيا كبيرا وحديثا، ونعمل في قسم الجلدية على استقبال كافة الحالات تحت مظلة مجموعة محترمة وقوية من أطباء الجلدية والتناسلية ونعمل دائما على الوصول لأفضل خدمة طبية قدر المستطاع لأهالي المدينة والقرى المجاورة بل والمركز أجمع.





