أبرزهم فيصل والهرم.. قطع المياه عن 8 مناطق بالجيزة

قالت محافظة الجيزة، في بيان لها منذ قليل، إنه حدث كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر ١٠٠٠ مم وذلك أثناء تنفيذ أعمال بمحور المنصورية بتقاطع شارع فيصل مع محور المنصورية والمغذية لمناطق "الهرم وفيصل وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية" مما يتسبب في خفض كميات المياه المغذية لهذه المناطق وقطع المياه عن بعض المناطق الأخرى.





وأوضحت المحافظة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى إسكان الضباط وإسكان الشباب والهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والمريوطية والعروبة حتى دائرى المنيب.





ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة القيام بسحب المياه من الخط و تكثيف العمالة والمعدات وبذل قصارى الجهد لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية.





كما وجه المحافظ الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وفي حال طلبها يتم الأتصال علي الخط الساخن ١٢٥ من أي تليفون أرضي وتعتذر محافظة الجيزة، لمواطنيها عن هذا العطل الخارج عن اراداتها.





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وتفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية، بمدينة الطلبة والطلبات بحي العجوزة وأشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير تشمل أحلال وتجديد اعمال الكهرباء والسباكة و النجارة والدهانات والأثاثاث ودهان الغرف من الداخل وتطوير الأسره والمفروشات وتدعيم المدينة بعدد ألف مرتبة جديدة بالمباني رقم 2 و4 وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى أنه جارٍ العمل على توفير مبردات للمياه.





وأضاف المحافظ، أن المباني التي تم تطويرها تتكون من 5 أدوار وتحتوي على 335 وحدة إقامة منهم غرف أحادية، وغرف ثلاثية لتسع نحو 361 طالبا والمدينة بوجه عام تسع لحوالي 2000 طالب.





وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تهدف الي توفير سبل الراحة للطلبة والطالبات المغتربين وذلك لتعويض الجو الأسرى وكذلك تهيئة المناخ المناسب لهم لتحقيق التفوق الدراسي، وذلك من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب والارتقاء بمستوى العاملين بالمدينة ورفع كفاءة المباني والاثاث بالإضافة إلى تطبيق نظم الادارة الحديثة والتى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.





كما حرص المحافظ على تفقد منشآت المدينة من غرف الطلبة والمطبخ والمخبز ودورات المياه والمطعم المخصص لتناول الوجبات المختلفة والملاعب الرياضية وأماكن الترفيه.



