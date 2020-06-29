"حالتها حرجة".. رئيس اللجنة العلمية يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

Advertisements

تحدث الدكتور حسام حسني،رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة،عن تطورات حالة الفنانة رجاء الجداوي الصحية.



وقال "حسني" من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبو"، أن حالة الفنانة رجاء الجداوي حرجة، ولكن الأطقم الطبية لم تستخسر بها جيدا بل يسعو لتتحسن حالتها.



وقام رئيس اللجنة العلمية حسام حسني، بالطلب من جميع المصريين بالدعاء لها قائلا "قلبنا واجعنا عليها".



وأضاف حسام حسني أنه يتمنى أن تمر الأيام القادمة معها على خير،ليقوم بطمئنة الجمهور عليها وعائلتها، وأنهم يتخذو كل الإجرائات اللازمة لمعالجتها.



يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد تدهورت حالتها اصلحية خلال الأيام الماضية، ولكن نسبة الأكسجين في الدم ارتفعت،وانتشرت شائعات بفقدانها الوعي ولكن صرح مصدر مسئول لـ"الفجر الفني" أنها لم تفقد الوعي ولكن يتم تخديرها باستمرار.