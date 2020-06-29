مدرب الأهلي يخضع لاختبارات كورونا عقب عودته من سويسرا

تقرر خضوع السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول لمسح طبي على مرحلتين وذلك فور وصوله القاهرة في غضون الأيام القليلة المقبلة.





ولم يحدد المدرب السويسري حتي الآن موعد معين لعودته لقيادة مران الفريق الأحمر استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم بعد توقف النشاط الكروي لتفشي فيروس كورونا المستجد.





وفي وقت سابق طلب الأهلي من فايلر قطع إجازته التي حصل عليها والعودة للقاهرة في أقرب وقت من أجل قيادة مران الفريق.





وسافر فايلر إلي سويسرا من أجل زيارة أسرته بإتفاق جري مع محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام علي الفريق، من أجل استشارة أسرته في مٍسألة التجديد للأهلي من عدمه في الفترة المقبلة بعدما اتفق النادي معه علي توقيع عقد جديد مع النادي.











