فى عهد السيسى.. إعادة ترميم كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:40 م
كنيسة مارجرجس
كنيسة مارجرجس
أيمن يحيي
استيقظت مدينة طنطا يوم 9 ابريل فى عام 2017 على كارثة مفجعة، عندما تعرضت كنيسة مارجرجس الواقعة بشارع على مبارك، الى انفجار عبوة ناسفة فى الكنيسة أثناء الاستعداد للاحتفال بأحد الشعانين، مما أدى الى أستشهاد 44 شخص واصابة حوالى 80 أخرين.

وتسبب الانفجار فى حدوث تلفيات كبيرة داخل الكنيسة، حيث تأثر المبنى من الداخل بسبب شدة الانفجار وكان يلزم اجراء عملية اعادة ترميم مرة أخرى.

و تولت الهيئة الهندسية، بالقوات المسلحة المصرية مسئولية ترميمها، كما تولت في وقت سابق مسئولية ترميم الكنيسة البطرسية، وغيرها من الكنائس التي تعرضت لأعمل إرهابية، كما تم تدشين حساب بنكي للتبرع لترميم الكنيسة، تحت إشراف الإيبارشية.

و انتهت القوات المسلحة من ترميمها، وتم تحديد يوم السبت، لافتتاحها، وصلاة أول قداس فيها، بعد انتهاء أعمال الترميمات، وسط تكثيف وتعزيزات أمنية مشددة.

و بدأت الصلاة من الساعة السادسة صباحا، وشددت الكنيسة على منع دخول الشنط بجميع أنواعها، وأن يتم الدخول ببطاقة الرقم القومي لجميع الشعب دون دعوات، على أن يتم غلق الكنيسة عندما تمتلئ جميع المقاعد.

ترأس صلاة القداس الأنبا بولا أسقف طنطا، والأنبا مقار، أسقف الشرقية، والأنبا صليب، أسقف ميت غمر.

و حضر الافتتاح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أن ذاك، ومدير امن الغربية والعديد من القيادات الامنية والشعبية والتنفيذية، وقام الأنبا بولا والأساقفة المجتعون، بصلاة القداس الإلهي ودشنوا الأيقونات الداخلية للكنيسة.

و غير الأنبا بولا اسم "الكاتدرائية" من كاتدرائية "الشهيد مارجرجس"، إلى كاتدرائية "الشهيد مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار".

فى المقايل أعرب محافظ الغربية عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الكنيسة بعد تطويرها، وأكد أن الإرهاب لا يفرق بين دين أو عرق أو لون وان هدفه هو نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وهدم الدولة.

و أعلن الأنبا بولا عن التحضير لإنشاء متحف خاص بحادث تفجير كاتدرائية مارجرجس، ليضم كل ما كتب والخطابات من رؤساء الدول والكنائس، وسيضع كل الصور بعد ترميمها والساعة التي توقفت عند لحظة وقوع الحادث.
فى عهد السيسى.. إعادة ترميم كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)
فى عهد السيسى.. إعادة ترميم كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)
فى عهد السيسى.. إعادة ترميم كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)
فى عهد السيسى.. إعادة ترميم كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)
فى عهد السيسى.. إعادة ترميم كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)
فى عهد السيسى.. إعادة ترميم كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)
فى عهد السيسى.. إعادة ترميم كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)
فى عهد السيسى.. إعادة ترميم كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)
فى عهد السيسى.. إعادة ترميم كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)
فى عهد السيسى.. إعادة ترميم كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ 42 دقيقة

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

سولشاير يعلن رحيل لاعب مانشستر يونايتد

منذ ساعتين

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و نصف

رسالة طاهر محمد طاهر تقربه من الأهلي

منذ ساعة

5 لاعبين مُرشحين لصفقة القرن الجديدة في الزمالك (تقرير)

منذ أقل من ساعتين

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يُفاضل بين هذا الثنائي لخلافة أحمد فتحي

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:20 م

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

04:42 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:30 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

04:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن