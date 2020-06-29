فى عهد السيسى.. إعادة ترميم كنيسة مارجرجس بطنطا (صور)

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استيقظت مدينة طنطا يوم 9 ابريل فى عام 2017 على كارثة مفجعة، عندما تعرضت كنيسة مارجرجس الواقعة بشارع على مبارك، الى انفجار عبوة ناسفة فى الكنيسة أثناء الاستعداد للاحتفال بأحد الشعانين، مما أدى الى أستشهاد 44 شخص واصابة حوالى 80 أخرين.



وتسبب الانفجار فى حدوث تلفيات كبيرة داخل الكنيسة، حيث تأثر المبنى من الداخل بسبب شدة الانفجار وكان يلزم اجراء عملية اعادة ترميم مرة أخرى.



و تولت الهيئة الهندسية، بالقوات المسلحة المصرية مسئولية ترميمها، كما تولت في وقت سابق مسئولية ترميم الكنيسة البطرسية، وغيرها من الكنائس التي تعرضت لأعمل إرهابية، كما تم تدشين حساب بنكي للتبرع لترميم الكنيسة، تحت إشراف الإيبارشية.



و انتهت القوات المسلحة من ترميمها، وتم تحديد يوم السبت، لافتتاحها، وصلاة أول قداس فيها، بعد انتهاء أعمال الترميمات، وسط تكثيف وتعزيزات أمنية مشددة.



و بدأت الصلاة من الساعة السادسة صباحا، وشددت الكنيسة على منع دخول الشنط بجميع أنواعها، وأن يتم الدخول ببطاقة الرقم القومي لجميع الشعب دون دعوات، على أن يتم غلق الكنيسة عندما تمتلئ جميع المقاعد.



ترأس صلاة القداس الأنبا بولا أسقف طنطا، والأنبا مقار، أسقف الشرقية، والأنبا صليب، أسقف ميت غمر.



و حضر الافتتاح اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية أن ذاك، ومدير امن الغربية والعديد من القيادات الامنية والشعبية والتنفيذية، وقام الأنبا بولا والأساقفة المجتعون، بصلاة القداس الإلهي ودشنوا الأيقونات الداخلية للكنيسة.



و غير الأنبا بولا اسم "الكاتدرائية" من كاتدرائية "الشهيد مارجرجس"، إلى كاتدرائية "الشهيد مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار".



فى المقايل أعرب محافظ الغربية عن سعادته بالمشاركة في افتتاح الكنيسة بعد تطويرها، وأكد أن الإرهاب لا يفرق بين دين أو عرق أو لون وان هدفه هو نشر الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وهدم الدولة.



و أعلن الأنبا بولا عن التحضير لإنشاء متحف خاص بحادث تفجير كاتدرائية مارجرجس، ليضم كل ما كتب والخطابات من رؤساء الدول والكنائس، وسيضع كل الصور بعد ترميمها والساعة التي توقفت عند لحظة وقوع الحادث.