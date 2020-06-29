فى عهد السيسي.. افتتاح "شارع 306" بطنطا لتوفير 150 فرصة عمل

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حرصت محافظة الغربية، خلال السنوات القليلة الماضية على تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى استغلال طاقات الشباب داخل المشاريع المختلفه داخل المحافظة وكان أبرزهم مشروع "شارع 306" الذى ساهم فى توفير 150 فرصة لأرباب المشروعات الصغيرة.





15 يوليو من العام الماضى، افتتح اللواء هشام السعيد محافظ الغربية السابق،شارع 306 في مدينة طنطا، والذي يستهدف دعم الشباب من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



حضر الافتتاح النائب محمد كمال، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان.



وقال محافظ الغربية السابق خلال الافتتاح، إن مشروع "شارع 306 - طنطا"، الذي يأتي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، يهدف إلى لتوفير فرص عمل للشباب، أسوة بنجاح مشروع "شارع مصر" الذي تم افتتاحه منذ عامين في منطقة النزهة الجديدة بالقاهرة.



وأشار المحافظ إلى أن المشروع مقام على مساحة 2640 مترًا ويضم 32 عربة، لافتًا إلى اختيار الشباب أصحاب مؤهلات عليا ومتوسطة، إلى جانب تأهيلهم من خلال عقد دورات تدريبية استمرت لمدة 5 أيام، وانتهت بحصولهم على الرخصة الدولية الدولية لريادة الأعمال.



ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المشروعات ستعمم في جميع أنحاء الجمهورية بهدف تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل مربحة لهم، لافتة إلى تدريبهم على كيفية إدارة الأعمال وفق المناهج والأسس العلمية والإدارية وتحقيق الربح، وكيفية التعامل مع الجمهور وثقافة التعامل مع المشاكل وكيفية حلها.



وأضافت جامع أن "شارع 306 - طنطا"، هو نموذج ثالث بعد شارع مصر وشارع 306 بألماظة في محافظة القاهرة، إضافة إلى أنها خطوة هامة لتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة ببعض شوارع محافظات الجمهورية، والرقابة عليها حفاظًا على صحة المترددين عليها



ويستعرض الفجر خلال هذا التقرير أهم المعلومات عن مشروع "شارع 306" بطنطا..





- يضم ٢٥ عربية لتقديم المأكولات والمشروبات المختلفه وتوفر ١٥٠ فرصة عمل مباشرة



-يعمل الموقع ابتداءا من ١٠ص ل٢ صباحا





-الموقع يجاور جامعة طنطا ويخدم منطقة الاستاد



-الموقع مساحته 2640متر يضم ماكولات مشروبات وحرف يدوية وتراثية



يذكر أن مشروع شارع 306 هو المشروع الرئيسي لشركة أسواق مصر، التابعة لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية.



