شاهد.. أحدث ظهور للفنانة سوسن بدر برفقة حفيدتها

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شاركت الفنانة القديرة سوسن بدر، جمهورها صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سوسن بالصورة برفقة حفيدتها ملك وعلقت على الصورة قائله : أنا وملك حفيدتي روحنا عملنا شعرنا أخيرا ، وملك قررت تضرب اللون.



وتفاعل الكثير مع الصورة منهم شيماء سيف وكتبت "انتو الأتنين عسل ، وهبه الأباصيري وعلقت قائله "قمرة جايب قمر جايب قمر ما شاء الله " .



يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها بدور شيرا في مسلسل ''النهاية" الذي تدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.