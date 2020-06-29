ننشر خطة صحة الدقهلية لتطعيم ٣٣٧٥٦١ طفل ضد شلل الأطفال

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:35 م
تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال
محمد كشك
كشف الدكتور سعد مكي - وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام جميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية بتنفيذ خطة تطعيم مصغرة تستهدف الفئة العمرية مواليد من ١ يناير ٢٠١٦ حتى ٢٢ مارس ٢٠١٨

وقال وكيل صحة الظقهلية ان الحملة تستهدف تطعيم ٣٣٧٥٦١ طفل بواقع جرعتين من طعم السولك وذلك اعتبارا من ١ يوليو ٢٠٢٠، " للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال "

واكد " وكيل الوزارة " انه من المقرر تطعيم الاطفال فى الفئة العمريه المحددة باى من الوحدات ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة بغض النظر عن المكان الذى تم قيد الطفل به.

وشدد وكيل صحة الدقهلية على ضرورة حسن إستقبال ومعاملة المترددين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة كل من الفريق الطبى والمترددين وتقديم خدمة طبية متميزة.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

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