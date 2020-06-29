طرح كتاب "ندعوك" للكاتب عبد الرحمن عمرو عن دار المثقف

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:05 م
ندعوك
"ندعوك"
الفجر الفني

أصدرت مؤخرًا دار المثقف كتاب "ندعوك" للباحث عبد الرحمن عمرو، والذي يعد من الكتب البحثية في النفس البشرية وكيفية تدريبها على مواجهة كل المعوقات التي تواجهها.

 

ويناقش كتاب "ندعوك" موضوع الثقة بالنفس المستمدة من الثقة في الله، لأن الله الوحيد القادر على احتواء النفس البشرية بكل تغيراتها خاصة لحظات القوة والضعف.

 

وقال عبد الرحمن عمرو، أن كتاب "ندعوك" هو دعوة خاصة لكل شخص ليتوجه منفردا إلى وجهة لا يحدث فيها خذلان أو رفض لأي طلب من طلباتك، بل انتصار و سعادة دائمة تجعل الإنسان  دائما مستمتع بالقرب من رب العالمين،  ممتنا وشاكرا له على كل النعم التي أنعم بها علينا، فتستشعر قربه و احتوائه لنا فنزداد إيمانا به.

 

ويتكون الكتاب من أربعة أبواب رئيسية كل باب به عدة فصول، الباب الأول بعنوان "استعد" وبه فصلان الفصل الأول "قوانين كونية"، والفصل الثاني "أسئلة في العمق"، والباب الثاني بعنوان "استعن وانطلق" وبه فصلان الفصل الأول "نتائج المتقين"، والفصل الثاني "لعبة الشيطان"، والباب الثالث بعنوان "تزود" وبه فصلان الفصل الأول "اقتربت" والفصل الثاني "افتح هذا المدخل"، والباب الرابع و الأخير بعنوان "البيت فأنت الأن من آل البيت" وبه فصلان الفصل الأول "ندعوك لتدعوه"، والفصل الثاني "إلى رحاب الأسماء الحسنى".

طرح كتاب "ندعوك" للكاتب عبد الرحمن عمرو عن دار المثقف
طرح كتاب "ندعوك" للكاتب عبد الرحمن عمرو عن دار المثقف

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