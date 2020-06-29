أضخم مشروع استزراع سمكي في الشرق الأوسط.. هدية الرئيس لأهالي كفر الشيخ

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يعد مشروع الاستزراع السمكي بغليون في كفر الشيخ من أضخم مشاريع الإستزراع السمكي في الشرق الأوسط، وتقام المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2719 فدانا، وجارٍ الانتهاء منها، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، والمرحلة الثانية تُقام على مساحة 2815 فدانًا، ويجرى العمل فيها حاليًا «رفع مساحي وتخطيط» وستكون مزارع نيلية لـ «البلطي والبوري» أما المرحلة الثالثة فتقام على مساحة 6174 فدانًا، والمرحلة الرابعة تقام على مساحة 7 آلاف فدان، وقد تم الانتهاء حتى الآن من أكثر من 98 % من الأعمال.



ويضم المشروع 453 حوض سمك بحري، مساحة الحوض الواحد 50 مترا في 150مترا، و626 حوض سمك جمبري، مساحة الواحد 40 مترا في 40 مترا، كما يوجد أيضا 186 حضانة لتحصين الذريعة ورعاية الأسماك، كما أن المشروع به معمل للتفريخ، لإنتاج الذريعة بمعدل 20 مليونا من الأسماك البحرية «البوري ـ والوقار ـ والد نيس ـ والقاروص»، و2 مليار وحدة جمبري، وذلك لوضع حد لمشكلات الصيد الجائر في البحار، ومحاربة صيد الذريعة، ببحيرة البرلس.



والمزرعة بالكامل لا توجد بها أي مصادر للمياه الملوثة، بالإضافة إلى 10 ورش لتربية اليرقات والجمبري، و3 محطات رفع أحدهم لرفع المياه المالحة من البحر المتوسط، والثانية لرفع المياه العزبة من مصرف زغلول، وتمثل 20% من حجم المياه المستخدمة، والثالثة لرفع مياه الصرف الناتجة عن المزارع.



ويصل إنتاج المشروع لـ3 آلاف طن سمك للفدان في الدورة الواحدة، وذلك بالإضافة إلى إنتاج 2000 طن جمبري في الدورة الواحدة التي لا تستغرق أكثر من 6 شهور، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل للشباب، منها 5 آلاف عمالة مباشرة، وأكثر من 10 آلاف عمالة غير مباشرة.



ويهدف المشروع إلي خلق منطقة إنتاجية متميزة للأسماك للداخل والخارج، مخصصة لإستزراع الأسماك البحرية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، والمرتفعة القيمة الغذائية لابتعادها عن أي مصادر تلوث لتصل إلى المستويات العالمية، وأيضا توفير خمسة آلاف فرصة عمل، بالإضافة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، وإنتاج أنواع عالية الجودة من أسماك الجمبرى والبورى لتحقيق الإكتفاء الذاتي محليًا وتصدير الفائض للخارج، ووضع حد لمشكلات الصيد الجائر فى البحار، ومحاربة صيد الزريعة ببحيرة البرلس.



و أيضا رفع القيمة الانتاجية للاستزراع السمكى، حيث ان الانتاج سيصل الى 3 آلاف طن سمك للفدان الواحد، فى الدورة الواحدة التى تصل لـ 18 شهرا، وانتاج 2000 طن جمبرى فى الدورة الواحدة التى لا تستغرق اكثر من 6 شهور، حيث لا يمكن تربية الجمبرى سوى فى فصل الصيف فقط، وأنواع الاسماك التى سيتم استزراعها هى «البورى الوقار الدنيس، القاروص» ويتم طرح الانتاج فى السوق المحلى وتصدير الفائض من خلال مراكز توزيع القوات المسلحة.