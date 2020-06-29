أمير كرارة يعلق على تصريحات يوسف الشريف

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علق الفنان أمير كرارة، على تصريحات الفنان يوسف الشريف بوضعه في العقد منع المشاهد الجنسية، وذلك من خلال تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



ونشر "كرارة" فيديو ليوسف الشريف أثناء تحدثه عن مسلسل "الإختيار" قائلا "أنا ممكن السنة الجاية لو محصلش مسلسل تانى زى الإختيار ألوم عليهم أقولهم إزاى متعملوش مسلسل تانى زى كدة إزاى مش كل سنة يبقى عندنا مسلسل يبقى فيه قدوة لشبابنا... الشباب طول الوقت بيدوروا على قدوة دى غريزة فى البشر.. حكاية إنك انت تقدم قدوى بطل شهيد ويكون كمان من القوات المسلحة فدى حاجة... فكرة حلوة جدا مبدا حلو جدا".



وعلق أمير كرارة قائلا "اخويا وحبييي النجم يوسف الشريف شكرا لكلامك وحبك اللي من قلبك وربنا يرحم كل شهدائنا اللي ضحو بحياتهم علشان البلد دي تفضل دايما بخير".



يذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الإختيار" والذي حقق نجاحا كبيرا، وتدور أحداثه حول قصة الشهيد أحمد صابر المنسي.