في عهد السيسي.. إنشاء وتطوير ٣٨ مستشفى ووحدة صحية بتكلفة 386 مليون جنيه في ٦ سنوات بالدقهلية

Advertisements

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تنفيذ 38 مشروعًا خدميًا في قطاع الصحة، بتكلفة 386 مليون جنيه علي مدار ٦ سنوات اي خلال فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي شئون اليلاد.



واوضح محافظ الدقهلية أنه تم إنشاء 6 مشاريع بتكلفة 217 مليون جنيه، شملت مستشفى المطرية بتكلفة 60 مليون جنيه، ومستشفى بني عبيد بتكلفة 50 مليون جنيه، ومبنى العيادات الخارجية بمستشفى الجلدية بالمنصورة بتكلفة مليوني جنيه، ومستشفى أجا التخصصي بتكلفة 20 مليون جنيه، ومبنى الكبد بدماص المركزي بتكلفة 50 مليون جنيه، ومبنى الكلى بمنية النصر بتكلفة 35 مليون جنيه.





وأشار محافظ الدقهلية الي أن من بين الوحدات الصحية بمحافظة الدقهلية، التي تم تطويرها 17 وحدة بتكلفة 38 مليون جنيه، وهم وحدة الزهيري ببني عبيد بتكلفة مليون جنيه، وميت تمامة بمنية النصر بتكلفة مليون جنيه، ومنية سمنود بتكلفة مليون جنيه، وصهرجت الكبرى بتكلفة مليون جنيه، وأبو داوود العنب بتكلفة مليون جنيه، والسلامية بمركز أجا بتكلفة 2 مليون جنيه





وتم تطوير وحدة طب الأسرة بقولنجيل المنصورة بتكلفة 3 ملايين جنيه، ونوسا البحر بأجا بتكلفة مليون جنيه، وديسط بطلخا بتكلفة مليون جنيه، والعنانية بالسنبلاوين بتكلفة مليون جنيه، وكوم النور بميت غمر بتكلفة 8 ملايين جنيه، وشها بتكلفة 4 ملايين جنيه، وسلامون القماش بمركز المنصورة بتكلفة 2 مليون جنيه، والشوامي بتكلفة 2 مليون جنيه، والمعصرة ببلقاس بتكلفة 3 ملايين جنيه، وطناح بتكلفة 3 ملايين جنيه.



كما تم تطوير 15 مستشفى بتكلفة 131 مليون جنيه، وهم رمد المنصورة بتكلفة مليون جنيه، وبلقاس بتكلفة 15 مليون جنيه، وشربين بتكلفة 2 مليون جنيه، والجمالية بتكلفة مليون جنيه، وميت سلسيل بتكلفة 2 مليون جنيه، وجمصة بتكلفة 3 ملايين، والسنبلاوين بتكلفة 2 مليون، ومنية النصر بتكلفة 2 مليون.



وتم تطوير مستشفي دكرنس بتكلفة 5 ملايين، وتمي الأمديد بتكلفة 2 مليون، وميت غمر المركزي بتكلفة 4 ملايين، ودماص المركزي بتكلفة 9 ملايين، ومستشفى الكلى والمسالك بميت غمر بتكلفة 33 مليون جنيه، ومستشفى المنزلة المركزي بتكلفة 23 مليون جنيه، والمنصورة العام الجديد بتكلفة 30 مليون جنيه.

