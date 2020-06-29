صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة إذا رحل لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن إنتر ميلان الإيطالي يفكر في بيع مدافع الفريق ميلان سكرينيار والذي يعتبر مانشستر سيتي من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.





وأوضح الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان قد يستغل رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع سكرينيار من أجل التوقيع مع النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو البالغ من العمر 32 عامًا.





وأشار الموقع الإيطالي إلى أن سيرجيو أجويرو يلعب في مانشستر سيتي منذ عام 2011 وخاض مع السيتيزنز حتى الآن 370 مباراة وسجل 254 هدفًا وصنع 73 هدفًا آخرين وينتهي عقده في 2021.



