الجنيه الإسترليني يتراجع وأسعار الدولار واليورو ترتفع خلال تعاملات اليوم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:11 م
الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
تراجع سعر الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الإثنين،  أمام الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي مع تحويل المستثمرين تركيزهم إلى كيف ستدبر الحكومة البريطانية أموالا لبرنامج ضخم للبنية التحتية.

ويتعرض الاسترليني أيضا لضغوط من شكوك بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستتوصل إلى اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب خروجها من التكتل.

وبعد صعوده في وقت سابق يوم الاثنين عندما قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيضاعف خططا لزيادة الاستثمار العام في البنية التحتية، هبط الاسترليني 0.53 بالمئة إلى 1.2266 دولار بحلول الساعة 1530 بتوقيت جرينتش.

وأمام اليورو، تراجعت العملة البريطانية 0.75 بالمئة إلى 91.61 بنس وهو أقل من المستويات التي شهدتها يوم الجمعة عندما لامست أدنى مستوى أمام العملة الأوروبية منذ السادس والعشرين من مارس آذار.

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