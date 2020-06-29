أسماء جلال تشعل إنستجرام بإطلالة صيفية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:13 م
اسماء جلال
اسماء جلال
مي مرسي
شاركت أسماء جلال صورة من أحدث جلسات تصوير لها،أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء جلال بميك أب هادئ، وشعل منسدل على كتفها، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "هو في حلاوة كده"،"يالهوي على القمر"،"امورة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، بجانب عدد من الفنانين منهم دينا الشربيني وأحمد داوود وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
أسماء جلال تشعل إنستجرام بإطلالة صيفية
أسماء جلال تشعل إنستجرام بإطلالة صيفية
أسماء جلال تشعل إنستجرام بإطلالة صيفية
أسماء جلال تشعل إنستجرام بإطلالة صيفية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اسماء جلال أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

5 لاعبين مُرشحين لصفقة القرن الجديدة في الزمالك (تقرير)

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

سولشاير يعلن رحيل لاعب مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه قرية نجريج

منذ ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

منذ 41 دقيقة

رسالة طاهر محمد طاهر تقربه من الأهلي

منذ ساعة الا ربع

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ ساعتين

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

نرمين ماهر تتألق بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام"

"كل ما تكبر تحلى".. ليلى علوي تتألق على الريد كاربت بإطلالة مُميزة

"كل سنة وإنتي طيبة يا أم العيال".. أحمد داوود يحتفل بعيد زواجه من علا رشادي

جمالك خطفني..هكذا تغزل الجمهور في أحدث صور ل أسماءأبو اليزيد

"على متن سفينة".. سمية الخشاب تستمتع بالأجواء الصيفية

راندا البحيري تشعل إنستجرام بأحدث جلسات تصويرها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:30 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

06:20 م

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

04:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن