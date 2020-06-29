أسماء جلال تشعل إنستجرام بإطلالة صيفية

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شاركت أسماء جلال صورة من أحدث جلسات تصوير لها،أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت أسماء جلال بميك أب هادئ، وشعل منسدل على كتفها، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "هو في حلاوة كده"،"يالهوي على القمر"،"امورة".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "لعبة النسيان"، بجانب عدد من الفنانين منهم دينا الشربيني وأحمد داوود وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.