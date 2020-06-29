رسالة طاهر محمد طاهر تقربه من الأهلي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:59 م
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
علي خلاف
اقترب مسئولو النادي الأهلي، من حسم صفقة انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر
كثف النادي الأهلي من مفاوضاته مع نادي المقاولون العرب من أجل ضم جناح ذئاب الجبل، طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وطلب طاهر محمد طاهر من إدارة المقاولون العرب تسهيل انتقاله للفريق الاحمر وعدم الوقوف ضد رغبته بالانتقال للأهلي.

من جانبه وضعت إدارة نادي المقاولون العرب مطلب الحصول على 40 مليون جنيه من الأهلي مقابل الاستغناء عن خدمات النجم الدولي الشاب.

وتحدث مسئولو المقاولون العرب في تصريحات صحفية أنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد من أجل انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي.

وعرض الأهلي شراء الجناح الدولي على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين، وفى حال موافقة المقاولون على تخفيض مطالبه المالية كثيراً سيتم حسم الصفقة بشكل نهائى وليس على سبيل الإعارة.

وفي سياق متصل شارك صاحب الـ 23 عامًا مع المقاولون العرب، في 6 مباريات خلال الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

الجدير بالذكر أن مسئولي الأهلي عرضوا مبلغ 15 مليون جنيه من أجل ضم طاهر محمد طاهر حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعب 400 ألف يورو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طاهر محمد طاهر رياضة حسم الصفقة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة 400 ألف

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

منذ ساعة و 11 دقيقة

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

منذ ساعتين و 54 دقيقة

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة طاهر محمد طاهر تقربه من الأهلي

منذ 41 دقيقة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان

منذ 37 دقيقة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

منذ ثلث ساعة

سولشاير يعلن رحيل لاعب مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ أقل من ساعتين

5 لاعبين مُرشحين لصفقة القرن الجديدة في الزمالك (تقرير)

منذ ساعة و 22 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه قرية نجريج

منذ ساعة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يقترب من ضم «خليفة صلاح»

الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري المصري

الأهلي يحسم صفقة الموسم

الأهلي يرحب بشروط المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر

الأهلي يجدد مفاوضاته مع طاهر محمد طاهر لتعويض رحيل رمضان

نقطة محورية تفصل انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم

05:30 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

04:05 م

عاجل - صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. تعرف عليها

06:20 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن