رسالة طاهر محمد طاهر تقربه من الأهلي

اقترب مسئولو النادي الأهلي، من حسم صفقة انتقال طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر

كثف النادي الأهلي من مفاوضاته مع نادي المقاولون العرب من أجل ضم جناح ذئاب الجبل، طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.





وطلب طاهر محمد طاهر من إدارة المقاولون العرب تسهيل انتقاله للفريق الاحمر وعدم الوقوف ضد رغبته بالانتقال للأهلي.





من جانبه وضعت إدارة نادي المقاولون العرب مطلب الحصول على 40 مليون جنيه من الأهلي مقابل الاستغناء عن خدمات النجم الدولي الشاب.





وتحدث مسئولو المقاولون العرب في تصريحات صحفية أنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد من أجل انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي.





وعرض الأهلي شراء الجناح الدولي على سبيل الإعارة لمدة موسم أو موسمين، وفى حال موافقة المقاولون على تخفيض مطالبه المالية كثيراً سيتم حسم الصفقة بشكل نهائى وليس على سبيل الإعارة.





وفي سياق متصل شارك صاحب الـ 23 عامًا مع المقاولون العرب، في 6 مباريات خلال الموسم الحالي، وتمكن من تسجيل هدف وحيد.





الجدير بالذكر أن مسئولي الأهلي عرضوا مبلغ 15 مليون جنيه من أجل ضم طاهر محمد طاهر حيث تبلغ القيمة التسويقية للاعب 400 ألف يورو.



