بعد إصابتها بكورونا.. رحمة تطرح كليب أغنيتها الجديدة "انتباه يا مصري"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:04 م
المطربة رحمة
المطربة رحمة
مي مرسي
قامت المطربة رحمة بطرح كليب لأغنية جديدة لها، والتي تحمل اسم "انتباه يا مصري"، عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بالرغم من إعلان إصابتها بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي.

أغنية "انتباه يا مصري" من كلمات وألحان رحمة، وتوزيع طارق عبد الجابر، وميكس وماستر شريف عبد الجابر، ومونتاج وإخراج ياسر عبد الرازق.

ب وتحمل الأغنية بعض الكلمات منها "إنتباه يا مصري لجيشك اللي حاميك.. اللي هوه أصله منك وليك.. أبنك عمك وأبوك.. دمه دمك.. همه همك.. واللي كل جندي منه مش غريب عليك.. قوله يا مصري إحنا في ظهرك تلاقينا.. دايما بحياتك بتفدينا.. قوله إحنا مانستغناش عنك.. وبنحلف دائما بحياتك.. تسلم وتعيش لينا قياداتك.. ويسدد ربنا خطواتك.. انتباه يا مصري.. يا مصري خلي بالك.. انتباه يا مصري.. دي مصر اللي باقيالك".

وكانت المطربة رحمة قد قامت بتصوير كليب أغنيتها "انتباه يا مصري" في شهر مارس الماضي بالزي العسكري، وقبل انتشار فيروس كورونا المستجد وقبل إصابتها بكورونا، لتستعد للإحتفال بثورة 30 يوينو.

يذكر أن المطربة رحمة عبرت عن مدى سعادتها بإطمئنان الناس عليها،سواء من داخل الوسط الفني أو من خارجه في جميع أنحاء الوطن العربي، وأهمهم الفنانة يسرا ووائل الإبراشي، وقالت أن اطمئنانهم عليها زاد من تحسن حالتها التفسية.

وشكرت رحمة الطاقم الطبي الذي قامو بمتابعة حالتها في المرحلة الأولى للعلاج،وخاصة الدكتور شريف صبحي مدير مستشفى حميات إمبابة،والذي يقوم بمتابعة حالتها في المرحلة الثانية، وتم تعافي عدد كبير من المصابين على يد هذا الطبيب.

وفي نهاية حديثها وجهت رحمة نصيحة لجمهورها بمتابعيها بالإلتزام بالإجرائات الإجترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد،والعمل من داخل المنزل وعدم استقبال ضيوف.

وعلى الجانب الآخر أجرت المطربة رحمة المسحة الثانية لها منذ يومين، وقامت بإجراء إشاعة مقطعية وظهرت بها تأثر الرئتين بفيرسو كورونا المستجد.

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