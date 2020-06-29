البورصة الأمريكية تصعد في مستهل التعاملات

صعدت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، بقيادة المكاسب في قطاع الطيران، مع ارتفاع أسهم شركة "بوينج" على خلفية الحصول على شهادة للطيران مجدداً لطائرة "ماكس 737" بداية من اليوم، بعد أن تعرضت الشركة الأمريكية لأسوأ أزمة منذ مارس العام الماضي بفعل حادثتين لطائراتها مع مقتل 346 شخصاً.





ويترقب المستثمرون شهادة جيروم باول ووزير الخزانة الأمريكي "ستيفين منوشين" أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي غداً الثلاثاء.





وبدأت الأسهم الأمريكية الأسبوع بمكاسب ملحوظة، بعد أن سجلت خسائر بأكثر من 3 بالمائة خلال الأسبوع الماضي بفعل استمرار تفشي الفيروس العالمي الذي أصاب أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم.





وتأثرت البورصة الأمريكية سلباً مع تراجع سهم فيسبوك بأكثر من 3 بالمائة بسبب ارتفاع عدد الشركات الغاضبة من خطاب الكراهية في المنصة والذين انضموا إلى حملة مقاطعة الإعلانات على منصة التواصل الاجتماعي.





وبحلول الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.9 بالمائة ليرتفع 231.5 نقطة تقريبا، ويصل إلى 24247.1 نقطة.





وصعد مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة ليسجل 3025.4 نقطة، كما زاد مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 9780.6 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 97.233.