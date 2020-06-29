فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات يومي الخميس والجمعة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:46 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية يومي الخميس والجمعة القادمين بهدف التقاط الأنفاس بعد التدريبات الشاقة التي يؤديها اللاعبين في الوقت الحالي استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وتواصل رينيه فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومع جهازه المعاون وطلب إراحة اللاعبين لمدة ٤٨ ساعة علي أن يستكمل الأهلي مرانه بشكل عادي يوم السبت المقبل بملعب التتش بالجزيرة وعلي مجموعة واحدة بعد إجراء المسح الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 25 يوليو القادم بعد قرار وزير الشباب والرياضية الدكتور أشرف صبحي.



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