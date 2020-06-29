لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه قرية نجريج

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:42 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
حرص محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي على التبرع بعدد من أجهزة الأكسجين وقياس نسبة الأكسجين في الدم لقريته نجريج.

وجاء تبرع النجم المصري محمد صلاح إلى قريته بـ 15 أسطوانة أكسجين و3 أجهزة لقياس نسبة الأكسجين بالدم من خلال مؤسسته المتواجدة في قرية نجريج.

ويأتي قيام صلاح بهذا الأمر دعما لقريته في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، خاصة أنه يطمئن عليهم باستمرار.

وكان صلاح أجرى اتصالا هاتفيا بأسرته من أجل الاطمئنان عليهم وأهل القرية ، وشدد على دعمه لهم.

وتوج صلاح بلقب الدوري الإنجليزي رفقة ليفربول منذ أيام ليصبح أول لاعب مصري يحقق هذا اللقب في التاريخ.

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