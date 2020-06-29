عاجل.. قائد القوات الجوية يوجه رسالة لـ السيسي ووزير الدفاع

تحتفل قوات الدفاع الجوى يوم الثلاثين من يونيو بمرور خمسون عامًا على عيدها والذى يواكب ذكرى أول أيام ما سمى بأسبوع تساقط الفانتوم ووجه الفريق على فهمى قائد قوات الدفاع الجوى فى هذه المناسبة الشكر بإسمه وإسم قادة وضباط وضباط صف وجنود قوات الدفاع الجوى لجميع القادة والضباط والجنود الذين شاركوا فى صناعة هذا التاريخ العظيم، ولكل من يشارك ويساهم مع قوات الدفاع الجوى فى الإحتفال بالعيد الخمسين لقوات الدفاع الجوى.





وأشار قائد قوات الدفاع الجوى فى كلمته التى ألقاها بمناسبة الإحتفال بالعيد الخمسين لقوات الدفاع الجوى إلى أن قوات الدفاع الجوى فور صدور قرار إنشائها قامت بالتخطيط والتدريب للتصدى للعدو الجوى، حيث بذل رجالها الأوفياء جهودهم وحشدوا كل الطاقات، وسارعوا الزمن لبناء المواقع والتحصينات، ولإستكمال إنشاء حائط الصواريخ تحت ضغط الضربات والهجمات الجوية المعادية المستمرة.





وأكد أن يوم الثلاثين من يونيو 1970 يوم عظيم فى تاريخ العسكرية المصرية يذخر بالبطولات والأمجاد والفخر لرجال قوات الدفاع الجوى، ويمثل الإعلان الحقيقى عن إكتمال بناء حائط الصواريخ بسواعد رجال وأبطال الدفاع الجوى وبدأ تساقط طائرات العدو الجوى، معلنة بتر ذراعه الطولى وكسر إرادته لاختراق سماء الوطن، وقدرة مصر على أن تفرض إرادتها العسكرية على جبهة القتال.





واتخذت قوات الدفاع الجوى من هذا التاريخ ذكرى وعيدًا يُحتفل به كل عام فهو يعتبر البداية الحقيقة لحسم إنتصار أكتوبر المجيد، وأن إحتفال قوات الدفاع الجوى اليوم هو بمثابة الوفاء والإجلال لكل شهداء قوات الدفاع الجوى الذين ضحوا بأرواحهم حتى تعلوا الرايات خفاقة دليلًا على العزة والكرامة والقدرة على التحدى وتأكيدًا للنصر.





وقدم الفريق على فهمي، الشكر والعرفان للقادة والرواد الأوائل ومصابى العمليات الذين سبقوا فى تولى المسئولية وأدوا واجبهم بتفان وإخلاص وأفنو حياتهم لرفعة شأن مصرنا الغالية وحملوا الأمانة فى عزة وشرف وسطروا تاريخًا يشرفهم، وتتعلم منه الأجيال القادمة فأستحقوا منا كل تقدير وإعتزاز.