سولشاير يعلن رحيل لاعب مانشستر يونايتد





أكد سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد أن لاعب الشياطين الحمر في طريقه للرحيل بعد عدم الاتفاق على بنود تجديد العقد.





وكان سولشار يأمل في موافقة أنخيل جوميس، الذي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه قد ينتقل إلى تشيلسي، على توقيع عقد جديد لكنه قال في مؤتمر صحافي إنه لا يوجد جديد بشأن اللاعب البالغ عمره (19 عاماً) الذي ينتهي عقده الحالي غداً الثلاثاء.





وقال سولشار عن لاعب منتخب إنجلترا تحت 20 عاماً: "ليس لدي أي أخبار، لذلك لا يبدو أنه (سيبقى)، لم أسمع من النادي أمس أو صباح اليوم أي شيء، يبدو أنهم لم ينجحوا في التوصل لاتفاق، لذلك فالإجابة المتوقعة والقصيرة نعم (سيرحل)".





وسيلعب يونايتد غداً الثلاثاء، على أرض برايتون أند هوف ألبيون في محاولة لمواصلة عدم الخسارة للمباراة 14 على التوالي في كافة المسابقات وتعزيز فرص الفريق في إنهاء الموسم بين المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.





ويعتقد سولشار، قبل 7 مباريات على النهاية، أن لاعبيه أخيراً يترجمون أفكاره في الملعب ويتطلعون للتأهل لدوري الأبطال، وأضاف المدرب النرويجي: "أعتقد أن العديد من الأندية تتنافس على المركزين الثالث والرابع.. ليستر وتشيلسي ونحن وولفرهامبتون نقدم أداء جيداً".





ويحتل يونايتد المركز السادس متأخراً بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.





وتابع سولشار: "بالنسبة لي كفريق نحاول تنفيذ أفكارنا، أعتقد أن المشاركة في دوري الأبطال كل موسم تمثل خبرة كبيرة، بالنسبة للاعبين هي خطوة للأمام وهو ما نسعى له فضلاً عن الفوز بالألقاب، لكن نحتاج حالياً للتركيز على المباراة المقبلة".



