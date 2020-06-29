سولشاير يعلن رحيل لاعب مانشستر يونايتد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:59 م
سولشاير
سولشاير
وكالات

أكد سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد أن لاعب الشياطين الحمر في طريقه للرحيل بعد عدم الاتفاق على بنود تجديد العقد.

وكان سولشار يأمل في موافقة أنخيل جوميس، الذي ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه قد ينتقل إلى تشيلسي، على توقيع عقد جديد لكنه قال في مؤتمر صحافي إنه لا يوجد جديد بشأن اللاعب البالغ عمره (19 عاماً) الذي ينتهي عقده الحالي غداً الثلاثاء.

وقال سولشار عن لاعب منتخب إنجلترا تحت 20 عاماً: "ليس لدي أي أخبار، لذلك لا يبدو أنه (سيبقى)، لم أسمع من النادي أمس أو صباح اليوم أي شيء، يبدو أنهم لم ينجحوا في التوصل لاتفاق، لذلك فالإجابة المتوقعة والقصيرة نعم (سيرحل)".

وسيلعب يونايتد غداً الثلاثاء، على أرض برايتون أند هوف ألبيون في محاولة لمواصلة عدم الخسارة للمباراة 14 على التوالي في كافة المسابقات وتعزيز فرص الفريق في إنهاء الموسم بين المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويعتقد سولشار، قبل 7 مباريات على النهاية، أن لاعبيه أخيراً يترجمون أفكاره في الملعب ويتطلعون للتأهل لدوري الأبطال، وأضاف المدرب النرويجي: "أعتقد أن العديد من الأندية تتنافس على المركزين الثالث والرابع.. ليستر وتشيلسي ونحن وولفرهامبتون نقدم أداء جيداً".

ويحتل يونايتد المركز السادس متأخراً بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وتابع سولشار: "بالنسبة لي كفريق نحاول تنفيذ أفكارنا، أعتقد أن المشاركة في دوري الأبطال كل موسم تمثل خبرة كبيرة، بالنسبة للاعبين هي خطوة للأمام وهو ما نسعى له فضلاً عن الفوز بالألقاب، لكن نحتاج حالياً للتركيز على المباراة المقبلة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لاعب مانشستر يونايتد سولشاير رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كيكي سيتين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

منذ أقل من ساعتين

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يومين

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

أول تعليق من كلوب بشأن إقالة مورينيو من تدريب اليونايتد

سولشار يكشف مدة غياب نجم اليونايتد الصادمة

سولشاير يكشف آخر أخبار مصابي مانشستر يونايتد

ديولوفيو: برشلونة سيهزم مانشستر يونايتد

مباراة واحدة تفصل مانشستر سيتي أو ليفربول عن لقب البريميرليج

سولشاير يؤكد: الدوري الأوروبي بوابتنا لدوري الأبطال

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

04:05 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

03:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن