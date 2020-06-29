تطورات جديدة في بلاغ تامر أمين ضد قناة النهار

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:07 م
تامر أمين
تامر أمين
إيمان عبد العاطي
حرر الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، محضرًا بقسم شرطة ثالث أكتوبر، اليوم الاثنين، يفيد باستلامه راتبه المتأخر لمدة 5 أشهر من القناة.

وأكد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أنه في حالة عدم استلام الإعلامي تامر أمين راتبه من "النهار"، وحلول الشهر المقبل، كان يحق له فسخ العقد الموقع بينه وبين القناة، موضحًا أن المحضر المحرر من تامر أمين، لم يُشر إلى راتبه المراد استرداده من إدارة القناة.

كان الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار، حرر محضرًا بقسم ثالث أكتوبر، ضد رئيس مجلس إدارة المحطة، علاء الكحكي، لعدم حصوله على راتبه.

وقال تامر أمين في المحضر: إنه لم يتقاض راتبه لمدة 5 أشهر متصلة، ولم يستطع الوصول إلى حل ودي يمكنه من الحصول على حقوقه.

كان تامر أمين، انضم للقناة في نوفمبر 2018، حيث وقع عقد انضمامه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، رئيس شبكة قنوات النهار، لتقديم برنامج "آخر النهار".

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قناة النهار تامر أمين بلاغ تامر أمين ضد قناة النهار الفجر

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