خروج وتعافي 77 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الوقف المركزي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:12 م
الوقف المركزي
الوقف المركزي
بسام عبدالحميد
قال كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، إنه تم خروج وتعافي 77 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الوقف المركزي منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل لمتابعة مدي التزام الفريق الطبي في الحضور.

واضاف بتوفير 2 سيارة إسعاف لنقل خمسة مصابين بفيروس كورونا من مستشفى الوقف المركزي الي مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة مؤكدا على أن المحافظة بكامل أجهزتها لم ولن تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع شلبي تقييم التعامل مع المرضي المصابين بفيروس كورونا ومعايير الاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، كما تفقد حالة مبنى المستشفى والمرافق والبنية الأساسية والمعمل والصيدلية ومخازن الادوية والمستلزمات الوقائية.

وأشار انها تكفي لسد الاحتياجات المستقبلية للأطباء والمرضى المعزولين بالمستشفى وكذلك مرضى العزل المنزلي، وأضاف أن العمل بالمستشفى يسير وفق منظومة متكاملة لفحص المواطنين المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


تطورات كورونا في مصر:


أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.


وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.




وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

أخبار تهمك

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كيكي سيتين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ أقل من ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يومين

تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ نصف ساعة

أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

04:05 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

03:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن