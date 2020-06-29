النجم الساحلي يبدأ معسكره التدريبي في غياب العديد من اللاعبين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:02 م
بوابة الفجر
وكالات
بدأ نادي النجم الساحلي التونسي، معسكره التدريبي بمدينة حما بورقية، وذلك في غياب العددي من اللاعبين الأساسيين والذين لم تتم دعوتهم حتي الآن من أجل العودة.

ويشارك في المعسكر التدريبي، الذي يستمر حتى يوم التاسع من يوليو المقبل، 28 لاعبا من بينهم عدة لاعبين من عناصر الشباب، حسب ما أوضحته القائمة التي نشرها النادي عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويغيب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين ممن لم يتم حسم وضعهم مع النادي، من بينهم الحارسان أيمن المثلوثي ومكرم البديري واللاعبون وجدي كشريدة وإيهاب المساكني وأيمن بن عمر وزياد بوغطاس وحمزة لحمر.

كذلك يغيب عن المعسكر نجم الفريق ياسين الشيخاوي وعلية البريقي ومحمد المثناني، لانتهاء عقودهم مع النادي.

وكان النجم الساحلي قد خاض مباراتين وديتين ضمن استعداداته لما تبقى من مباريات الدوري، فاز في الأولى أمام الصفاقسي 2 / 1 وتعادل في الثانية مع الاتحاد المنستيري 2 / 2 .

ولم تعلن إدارة النادي عن المدرب الجديد للفريق، وذلك بعد الاستغناء عن خدمات المدرب الشاب قيس الزواغي في مارس الماضي، حيث يقود المدرب نوفل شبيل الفريق بشكل مؤقت.

وتستأنف مباريات الدوري التونسي في الثاني من أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومع تبقي عشر مراحل من مسابقة الدوري، يتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 44 نقطة ويليه الصفاقسي برصيد 34 ويأتي النجم الساحلي في المركز السادس برصيد 26 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يومين

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 18 ساعة

أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة كيكي سيتين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ ساعة الا ربع

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ نصف ساعة

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عمرو مرعي يغيب عن قمة النجم الساحلي والترجي

تعرف على التشكيلة الاساسية للنجم امام الترجي

النادي الصفاقسي يكسب فوزا ثمينا بهدف نظيف في سوسة في افتتاح دور المجموعات

كاس الاتحاد الافريقي : النجم الساحلي يعود بانتصار ثمين من نيجيريا ويفتك الصدارة مؤقتا

تشكيل النجم الساحلي أمام الزمالك

نهائي كأس تونس : التشكيلة المحتملة للفريقين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

04:05 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

03:47 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن