النجم الساحلي يبدأ معسكره التدريبي في غياب العديد من اللاعبين

بدأ نادي النجم الساحلي التونسي، معسكره التدريبي بمدينة حما بورقية، وذلك في غياب العددي من اللاعبين الأساسيين والذين لم تتم دعوتهم حتي الآن من أجل العودة.





ويشارك في المعسكر التدريبي، الذي يستمر حتى يوم التاسع من يوليو المقبل، 28 لاعبا من بينهم عدة لاعبين من عناصر الشباب، حسب ما أوضحته القائمة التي نشرها النادي عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





ويغيب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين ممن لم يتم حسم وضعهم مع النادي، من بينهم الحارسان أيمن المثلوثي ومكرم البديري واللاعبون وجدي كشريدة وإيهاب المساكني وأيمن بن عمر وزياد بوغطاس وحمزة لحمر.





كذلك يغيب عن المعسكر نجم الفريق ياسين الشيخاوي وعلية البريقي ومحمد المثناني، لانتهاء عقودهم مع النادي.





وكان النجم الساحلي قد خاض مباراتين وديتين ضمن استعداداته لما تبقى من مباريات الدوري، فاز في الأولى أمام الصفاقسي 2 / 1 وتعادل في الثانية مع الاتحاد المنستيري 2 / 2 .





ولم تعلن إدارة النادي عن المدرب الجديد للفريق، وذلك بعد الاستغناء عن خدمات المدرب الشاب قيس الزواغي في مارس الماضي، حيث يقود المدرب نوفل شبيل الفريق بشكل مؤقت.





وتستأنف مباريات الدوري التونسي في الثاني من أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





ومع تبقي عشر مراحل من مسابقة الدوري، يتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 44 نقطة ويليه الصفاقسي برصيد 34 ويأتي النجم الساحلي في المركز السادس برصيد 26 نقطة.



