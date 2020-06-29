بوروسيا دورتموند يتكبد خسائر فادحة

توقع مسؤولي ناي بوروسيا دورتموند الألماني، أن تصل خسائره إلى نحو50.5 مليون دولار في الموسم الفائت، وذلك بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأضاف دورتموند، الذي أحتل المركز الثاني في الدوري الألماني (بوندسليجا)، في بيان للبورصة اليوم الاثنين أن فترة التوقف التي دامت شهرين بسبب أزمة كورونا واستئناف المنافسات بدون حضور الجماهير "أثرا على جميع جوانب الدخل والعائدات".





لكن النادي أشار في الوقت نفسه إلى أن الأرقام النهائية لموسم 2019/2020 ربما تتغير، وفقا لعدة أمور، منها عائدات صفقات اللاعبين.





وذكر نادي دورتموند، الذي كان قد أنهى الموسم الماضي مسجلا فائضا قيمته 17.4 مليون يورو إلى جانب أرباح سابقة، أنه متفائل بشأن تحمل الخسائر، وذلك أيضا بمساعدة رأس المال البالغ 355 مليون يورو.



