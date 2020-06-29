في عهد السيسي.. 2.8 مليار جنيه لرصف وإنشاء الطرق بالدقهلية

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تمكنت محافظة الدقهلية من تنفيذ عددا من المشاريع في قطاع الطرق، حيث نفذت هيئة الطرق والكباري 15 مشروعًا بقيمة 2 مليار و710 مليون جنيه



وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المشروعات هي صيانة ورفع كفاءة طريق السنبلاوين المنصورة المزدوج بتكلفة 73 مليون جنيه، وصيانة ورفع كفاءة محلة إنجاق نجير دكرنس بتكلفة 17 مليون جنيه، ومحور كباري طلخا بتكلفة 460 مليون جنيه، وكوبري أجا العلوي بتكلفة 91 مليون جنيه، وطريق الزقازيق السنبلاوين بتكلفة 250 مليون جنيه.



كما تم إنشاء 7 كبارٍ، هم دقادوس بتكلفة 103 مليون جنيه، وطلخا الضوئي بتكلفة 123 مليون جنيه، وسندوب بتكلفة 640 مليون جنيه، وميت غمر بتكلفة 220 مليون جنيه، وطنامل العلوي بتكلفة 189 مليون جنيه، وبشلا العلوي بتكلفة 188 مليون جنيه، وصهرجت العلوي بتكلفة 240 مليون جنيه.



ونفذت مديرية الطرق والنقل 61 مشروعًا مابين إنشاء واستكمال طرق ورصف بتكلفة 307.45 مليون جنيه، حيث تم استكمال طرق قرية البقلية طنبول بتكلفة 12.600 مليون جنيه، والشركة 2 عرب زيدان بتكلفة 7.500 مليون جنيه، وجسر ترعة الرملة الكوم الاحمر بتكلفة 2.533 مليون جينه، وطريق كوبري قشطة الخضيري بتكلفة 6.065 مليون جنيه.



وتم تنفيذ طريق سنفا دماص بتكلفة 5.232 مليون جنيه، وطريق سنتماي أوليله ميت غمر بتكلفة 1.449 مليون جنيه، وطريق سرسو سلامون القماش بتكلفة 4.657 مليون جنيه، وطريق المنزلة المقطع الجسر الواقي بتكلفة 2.208 مليون جنيه، وطريق ميت علي بدين ميت مزاح بتكلفة 14 مليون جنيه، وطريق 26 بصار بحفير شهاب الدين بتكلفة 2.200 مليون جنيه، وطريق فاسكو جاليا بتكلفة 3.668 مليون جنيه.



ومن بين المشروعات أيضًا، إنشاء ورصف طريق جسر ترعة السرو صهرجت الصغرى بتكلفة 963 ألف جنيه، وطريق مدخل عزبة بكير بتكلفة 754 ألف جنيه، ومدخل عزبة 8 بتكلفة 1.473 مليون جنيه، وتقوية وإعادة رصف طريق ترعة راضي الإسكندرية الجديدة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وطريق رفاعي الهيشة بتكلفة 2.500 مليون جينه، وطريق جنابية عبد النبي مساكن أجا بتكلفة 2.360 مليون جنيه، وطريق شربين راس الخليج بتكلفة 5.500 مليون جينه، وطريق العامرة أبو الأخضر بتكلفة 2.800 مليون جنيه، وطريق السعرانة عش العقاب بتكلفة 4.900 مليون جنيه، وطريق السنبلاوين تمي الأمديد بتكلفة 18.500 مليون جنيه.



كما تم إنشاء ورصف طريق عزبة رفعت مركز بني عبيد بتكلفة 2.100 مليون جنيه، وطريق الصلاحات غازي مصبح بتكلفة 8.600 مليون جنيه، وطريق السنبلاوين الشون بتكلفة 6.500 مليون جنيه، ومدخل قرية 401 و402 بتكلفة 2.512 مليون جنيه، ومدخل قرية جلموه مركز أجا بتكلفة915 ألف جنيه، ومدخل قرية دماص وميت مسعود بتكلفة 1.886 مليون جنيه، ومدخل قرية بدواي بتكلفة 907 ألف جنيه، ومدخل عزبة موسى شكري بشربين بتكلفة 1.05 مليون جنيه، ومجمع المواقف الجديد بشربين بتكلفة 7.960 مليون جنيه، وطريق السنبلاوين الشون بتكلفة 6.5 مليون جنيه.



واستكملت المديرية رصف طريق السنبلاوين تمي الأمديد بتكلفة 18.8 مليون جنيه، وطريق عزبة رفعت ببني عبيد بتكلفة 3.6 مليون جنيه، وطريق ميت محسن دقادوس بتكلفة 3 ملايين جنيه، وطريق الصلاحات غازي مصبح ببني عبيد بتكلفة 8.6 مليون جنيه، وطريق السعرانة كوبري الرزقة عش العقاب بتكلفة 6.8 مليون جنيه، وطريق شجرة يوسف من قرية النهضة بتكلفة 1.8 مليون جنيه، ومدخل قرية الطبايخه بشمس بتكلفة 2.6 مليون جنيه، ومدخل دميانة عزبة جبران بتكلفة 2.3 مليون جنيه، ومدخل قرية ناصر بتكلفة 800 ألف جنيه، ومدخل قرية أولاد عمر بتكلفة 700 ألف جنيه، ومدخل قرية أم سلمو بتكلفة 2.6 مليون جنيه، ومدخل عزبة حامد نور بتكلفة 1.9 مليون جنيه، ومدخل قرية شبرا سندي الفنان بتكلفة 1.4 مليون جنيه.



ورصف طريق السنبلاوين ميت غمر بتكلفة 12 مليون جنيه، وطريق ميت علي المالحة بتكلفة 11.875 مليون جنيه، وطريق ميت جراح توريل ومعوض حنا بتكلفة 2.438 مليون جنيه، وطريق أم الرزق بمركز شربين بتكلفة 3.200 مليون جنيه، وطريق مدخل الطيبة بتكلفة 3.600 مليون جنيه، وساحة المرور للنقل الثقيل بجمصة بتكلفة 6.520 مليون جنيه، وطريق شربين رأس الخليج بتكلفة 8.097 مليون جنيه، وطريق ديمشلت دكرنس كفر الوسية بتكلفة 11.728 مليون جنيه، وطريق بحر حادوس من الهويس حتى الكمين بتكلفة 12.271 مليون جنيه، وطريق أبو حجازي بتكلفة 6.703 مليون جنيه، وجسر ترعة الفاصل ووصلة الصوامع بتكلفة 10.400 مليون جنيه، وطريق البيضا ظفر بتكلفة 7.500 مليون جنيه، وطريق كفر عزام منشأة أدهم بتكلفة 4.635 مليون جنيه، وطريق الجمالية لسا ومدخل لسا بتكلفة 5.8 مليون جنيه، وطريق القاعدة العسكرية منية سمنود بتكلفة 15 مليون، ومدخل كفر البربري حتى المدينة الجامعية لطلاب الأزهر بتفهنا الأشراف ومدخل كفر النعيم بتكلفة 1.015 مليون جنيه.