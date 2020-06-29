في عهد السيسي.. برلماني: إنجازات الرئيس لا تعد ولا تحصى

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:43 م
النائب البرلماني عبدالفتاح محمد
النائب البرلماني عبدالفتاح محمد
عبداللطيف هيبة
تقدم عبدالفتاح محمد عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، في 8 يونيو 2014، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لديه إنجازات لا تحصى ولا تعد.

وقال "عبدالفتاح" في تصريح إلى بوابة "الفجر": " إن الرئيس السيسي تولى مسؤولية الوطن في ظروف حرجة للغاية سواء العلاقات الخارجية المعدومة والاقتصاد المنهار، والتعليم والصحة المتدهورة، وغيرها من تدهور"، مؤكدًا أنه منذ توليه الحكم فهو يعمل على النهوض بمصر في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتابع: كما أنه وضع كفنه على يده عندما طالبه الشعب بالوقف جانب مصر، للقضاء على حكم الإخوان، الذين قاموا بعمليات إرهابية عقب عزل محمد مرسي وقاموا بالتخريب ولكن تصدى لهم الرئيس السيسي، وظل يحاربهم حتى استطاع دحرهم، وأعاد لمصر هيبتها في الداخل والخارج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن انجازات الرئيس السيسي عديدة ومن الصعب حصرها، ولو تحدثنا عنها لن نوفيه حقها، فالرئيس لم يجعل ملفا لم يعمل عليه، بداية من إزالة العشوائيات والقضاء على الفساد، والاهتمام بالبنية التحتية، مرورًا بالمشروعات القومية من شبكات طرق وإنشاء مدن جديدة وغيرها.

كوارت حكم الإخوان

يذكر أن الشعب المصري حكم محمد مرسي، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم، ارتكب خلالها أخطاءً فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر، والتي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.

ورسخ حكم "مرسي" على مدار عام، حالة من الاستقطاب الحاد، وقسّم المجتمع بين مؤيد للمشروع الإسلامي الذي يمثله الرئيس وجماعته، دون أن يقدموا دليلًا واحدًا علي هذا المشروع، بدلًا من أن يتفرغ الشعب للعمل والانتاج، اتجه الي التناحر والعراك بين التأييد والرفض.
 
وعمل حكم "مرسي" وبسرعة كبيرة، على ترسيخ الأخونة ونشر هذا الفكر، رغم تنامي الشعور المعادي له من يوم لآخر.

واستطاعت ثورة 30 يونيو، القضاء على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، الذين اعتلوا حكم مصر لمدة سنة واحدة، قضوا على الأخضر واليابس، حتى خرج الملايين من الشعب المصري، في ملحمة شعبية، منادين بعزل محمد مرسي، وبالفعل، انتصروا على الجماعة الفاشلة ونجحت الثورة في مسعاها.

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