في عهد السيسي.. افتتاح أول مول تجاري بالمعايير العالمية في طنطا

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نالت محافظة الغربية خلال ال ٦ سنوات الماضية وذلك منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد حظًا وافرًا من المشروعات القومية والاستثمارية التى ساهمت بدورها فى استغلال طاقات الشباب وحل أزمة البطالة ويعد أهمها هو افتتاح مول طنطا التجارى.



9 سبتمبر 2019، افتتحت قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام السعيد محافظ الغربية السابق، مول طنطا التجارى بالمنطقة اللوجستية بسبرباى.





ويُعد مول طنطا أول مول تجاري يقام طبقا للمعايير العالمية في محافظة الغربية، مقام على مساحة إجمالية تصل نحو ٣٣ فدان بينما تبلغ المساحة البنائية نحو 60000 متر مربع والمساحة المتاحة للتأجير 40000متر مربع ويضم 140 متجرًا بالإضافة إلى 30 منفذًا متنوعًا للأغذية والمشروبات ومجمع لسينمات ويضم العديد من متاجر التجزئة العالمية والمناطق الترفيهية العائلية، وأماكن فسيحة لانتظار السيارات لخدمة مواطني الدلتا، ويوفر مول طنطا أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصريين في العديد من المناصب الإدارية والوظائف المتنوعة في المول.



ويتميز مول طنطا أيضًا بمنطقة مخصصة للأثاث ومنطقة داخلية لألعاب الأطفال لتلبية احتياجات كل أفراد الأسرة، بالإضافة لذلك يضم مول طنطا منطقة لانتظار السيارات تستوعب 1500 سيارة للزائرين والمستأجرين، بالإضافة لبوابات ومداخل متعددة لتسهيل الدخول للمول.



يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع "داون تاون" دلتا"، والمعروف إعلاميا بـ "لوجستية طنطا"، ويقام على مساحة 82 فدانًا بمدينة طنطا، ويعد هذا المشروع الذي يضم أكبر مول تجاري بمنطقة دلتا مصر ومنطقة لوجستية متكاملة ومنطقة ترفيهية تشمل فندقا سياحيا على أعلى مستوى ونادي رياضي واجتماعي، هو أول وأكبر نشاط تجاري متكامل في منطقة الدلتا، ومن أهم المشاريع الاستثمارية في الوجه البحري.



ويضم المشروع منطقتين، الأولى غذائية، والثانية لتخزين الأدوية، ويقع على مساحة 33 فدانا على أرض منطقة سبرباي بمدينة طنطا باستثمارات 6 مليار جنيه، ويضم عدد كبير من المشاريع والمناطق الصناعية والاستثمارية التي ستخدم محافظة الغربية، ومحافظات الوجه البحري، ويوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إقامة فندق كبير على أحدث النظم العالمية، وملاعب وأندية ومناطق ترفيهية.