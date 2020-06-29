"علقة موت" لـ"مراجيح" بعد ظهورها مع أمُنية خليل في "لية لاء"

اثار مشاركة دينا مراجيح، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في أحدا مشاهد مسلسل "ليه لاء"، مع الفنانة أمينة خليل، حيث استنكر الوسط الفني صناع العمل.









وعلى صعيد آخر تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجاماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لـ"مراجيح"، في احدا شوارع القاهرة، وهي تتشاجر مع شباب بتلك المنطقة، وقامت بمشداه كلامية والفاظ خارجه في بداية الأمر.









وتطرقت المشاجرة حتى وصلت للإشتباك بالأيدي، حيث قام مجموعة من الشباب بتلقنها "علقة موت"، بالإضافة إلى تبادل رمي الحجارة بين "مراجيح"، وبين بعض الشباب.







