تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:01 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي خلاف
تخطط إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على طلبات المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

الأهلى يكثف مفاوضاته مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي
كثّف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع إدارة هيدرسفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأحمر.

ودخلت المفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد الإنجليزي مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأحمر في حسم مصير رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.

ويسعى مسئولوا النادي الأهلي للإنتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً حيث تبحث الإدارة مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن إدارة هيدرسفيلد سبق وأعلنت أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم رمضان صبحي من أجل فتح "المزاد" على الجناح الدولي.

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