تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي
الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:01 م
علي خلاف
تخطط إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على طلبات المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
الأهلى يكثف مفاوضاته مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي
كثّف مسئولو النادي الأهلي خلال الأيام الماضية مفاوضاتهم مع إدارة هيدرسفيلد الأنجليزي لشراء رمضان صبحي المُعار من الأخير للأول بشكل نهائي، بناءا على رغبة المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأحمر.
ودخلت المفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد الإنجليزي مؤخراً مرحلة جادة وقوية لرغبة الأحمر في حسم مصير رمضان صبحي الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجارى.
ويسعى مسئولوا النادي الأهلي للإنتهاء من عملية ضم رمضان صبحي نهائياً حيث تبحث الإدارة مطالب النادي الأنجليزي المالية لاسيما وأن إدارة هيدرسفيلد سبق وأعلنت أنه ينتظر وصول عروض رسمية من أندية أوربية في تركيا والبرتغال وإيطاليا أبدت رغبتها في ضم رمضان صبحي من أجل فتح "المزاد" على الجناح الدولي.
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