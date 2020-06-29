الإمارات.. فحص كورونا لموظفي الدوائر الحكومية في أم القيوين

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
وكالات

قال مدير مركز المسح من المركبة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في أم القيوين الدكتور أحمد الشمري، اليوم اللإثنين، إنه تمت خلال الأسبوع الماضي عملية فحص موظفي الدوائر الحكومية في أم القيوين، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة، كما أن هناك إقبالاً من المواطنين والمقيمين للخيمة لإجراء الفحوصات.

وأضاف الشمري: ناشد الجميع بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي والجسدي والالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي نادت بها الجهات ذات الصلة حتى لا نعود إلى المربع الأول بعد النجاحات الكبيرة، التي تحققت بفضل الجهود المتواصلة، التي بذلتها الدولة وتعاون كل الساكنين وتقيدهم بالإجراءات والتدابير الاحترازية، لذلك لا بد من الانتباه والحد من الزيارات وخصوصاً الزيارات بين الأسر والتجمع، الأمر الذي قد ينقل العدوى إلى كبار المواطنين والأطفال لأنهم الفئتان الأكثر عرضة للعدوى، مشيداً باللقاحات المبشرة التي تعمل الإمارات على إنتاجها، ما يبشر بإنتاج علاج قريب يخفف من آثار كورونا، وفقاً لصحيفة "البيان".

ودعا المقبلين لإجراء الفحوصات إلى ضرورة أخذ المواعيد المسبقة لعملية الفحص، لأنها تيسر كثيراً على العاملين بالمركز، كما تسرع وتيرة العمل، وتقلل الازدحام وتوفر الوقت للفاحصين والفاحصات، علماً بأن مواعيد الفحص الجديدة تبدأ من التاسعة صباحاً إلى الثالثة مساء، موضحاً أن "دورة العمل داخل الخيمة تسير بصورة منظمة وسريعة، ولا توجد أي ملاحظات من قبل المترددين على المكان منذ دخولهم من الباب الرئيس بعد أن سبق لهم التسجيل، مروراً بالمسارات الأربعة إلى أن تسحب منهم العينة وبالتالي مغادرة المكان".

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 10,280 مليون إصابة، بينهم أكثر من 505 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,581 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا فيروس الإمارات أم القيوين

أخبار تهمك

المقاولون العرب يستقر على طريقة رحيل طاهر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

منذ ساعة و 26 دقيقة

صالح جمعة يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا عاجلًا بشأن صالح جمعة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مصدر: إصابة 3 كهنة في نجع حمادي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يومين

مفاجأة كيكي سيتين قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ 43 دقيقة

صفقة الزمالك المرتقبة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ يوم

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

منذ نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ يوم

أشرف حكيمي يزيد الشقاق مع زيدان بتغريدة جديدة بعد إقترابه من الأنتر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات تجري أكثر من نصف مليون فحص كورونا خلال مدة قصيرة

صحيفة: القطاع الصحي بالإمارات قادر على مواجهة أي تحدٍ وبائي

الإمارات: القطاع الصحي أثبت قدرته على التصدي لفيروس كورونا

الإمارات تعلن بدء الفحص المجاني لكورونا الأسبوع المقبل

"الصحة" تعتزم الانطلاق في المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لـ كورونا

بعد فتح مطاراتها.. 4 إجراءات اتخذتها الإمارات للسيطرة على كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:42 م

عاجل.. قرار النائب العام بشأن حريق مستشفى البدراوي ووفاة 7 مرضى

عاجل - الكشف عن صفقة الموسم في الزمالك

04:05 م

رد فعل أمريكا على لجوء مصر لمجلس الأمن في أزمة سد النهضة

09:25 ص

فايلر يصدم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ويرفض هذا الطلب نهائيا!

03:47 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن