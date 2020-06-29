إرشادات الوقاية من كورونا لعمال النظافة في المستشفيات (فيديو)

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة إرشادات للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-١٩) للعاملين في المستشفيات "عمال النظافة".





وقالت الوزارة خلال فيديو بثته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن هناك طرق مختلفة ينتقل بها فيروس كورونا بين عمال النظافة مثل القرب من المرضى عند الكحة والسعال ولمس الأنف والفم بالإيد الملوثة وملامسة الأسطح.





وأضافت: لذا هناك إجراءات مهمة يجب اتباعها لضمان الحماية وسلامة عامل النظافة والمريض مثل، غسل الايدي بالطريقة الصحيحة على الأقل لمدة 20 ثانية، وارتداء ادوات الوقاية الشخصية المناسبة.





وتابعت الوزارة: على العامل تنظيف غرفة المريض ثم تنظيف دورات المياه مع الأخذ في الاعتبار كون دورة المياه مشتركة فيجب تنظيفها باستمرار، ثم التخلص من ادوات الوقاية الشخصية بطريقة سليمة بعد الإنتهاء من الإجراءات المتبعة وغسل الايدي فورا.





وأكملت الوزارة: أما في وقت الاستراحة على عمال النظافة عدم التجمع في نفس المكان مع زملائهم في العمل، وفي نهاية اليوم التخلص من الزي الرسمي وغسل الايدي بالماء والصابون لضمان عودتهم لأسرهم بأمان.











