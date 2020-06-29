في عهد السيسي.. 7 مبادرات رئاسية لتحسين صحة المصريين

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر، عشرات المبادرات الصحية والاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين علي كافة المستويات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية، وكان أبرزها:





1- مبادرة نور حياة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة "نور حياة"، تستهدف مكافحة وعلاج أمراض ضعف وفقدان الإبصار على مستوى الجمهورية، كانت نور الحياة آخر تلك المبادرات مع دخول العام 2019.





تستهدف المبادرة مكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، ووجهت الحكومة المخصصات المالية لتنفيذها بلغت مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، تهدف المبادرة الكشف على 7 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية، تتضمن المبادرة توفير مليون نظارة طبية وإجراء نحو 250 ألف عملية جراحية في العيون





2- مبادرة حياة كريمة

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 2 يناير 2019، مبادرة حياة كريمة، تستهدف المبادرة مساعدة الفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.





اخترت المبادرة 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%، ورصدت مبلغ 2.8 مليار جنيه للتنفيذ، والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للمساعدة في توصيل المياه والكهرباء والصرف الصحي.





نشر الرئيس عبر توتير، "أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود والتنسيق لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة، وبرعايتي لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019".





3- مبادرة 100 مليون صحة

بدأ الرئيس هذه المبادرة في شهر أكتوبر 2018 ومن المقرر أن تستمر لمدة عامين، وتستهدف المبادرة إجراء فحوصات ومسح طبي مجاني لفيروس"سي" للمواطنين





تعالج هذه المبادرة الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والسمنة، وقسمت مراحل بتنفيذها على مستوى الجمهورية على ثلاث مراحل، قد نجحت المبادرة في تاسيس قاعدة بيانات واسعة في كل انحاء الجمهورية





4- مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية

أعطي الرئيس السيسي، أمر باطلاق مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، في يوليو 2018، لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بسبب تكدس قوائم انتظار المستشفيات بالمرضى، نجحت المبادرة في تحقيق معدل مرتفع في إجراء الجراحات العاجلة بالمجان، خلال فترة 6 أشهر.





نجحت المبادرة في تحقيق معدل مرتفع في إجراء الجراحات بالمجان خلال فترة 6 أشهر، أجرت المبادرة أكثر من 78 ألف عملية جراحية في 9 تخصصات في المرحلة الأولى لقوائم الانتظار بتكلفة 900 مليون جنيه.





وأعلنت وزارة الصحة عن انطلاق المرحلة الثانية التي أجرت 78 ألف عملية في 9 تخصصات ضمن المرحلة الأولى لقوائم الانتظار بتكلفة 900 مليون جنيه.





5- مبادرة المشروعات متناهية الصغر

دشن الرئيس مبادرة المشروعات متناهية الصغر في مارس 2017 بتمويل من صندوق "تحيا مصر" وبنك ناصر الاجتماعي ضمن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة التضامن الاجتماعى، لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا.





طبقا لوزارة التضامن الاجتماعي، فإن هذه المبادرة، جرى تخصيص 250 مليون جنيه لصالح هذه المبادرة من جانب صندوق تحيا مصر، وتستهدف المبادرة تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، وخصص صندوق تحيا مصر نحو 250 مليون جنيه لها





6- مبادرة المستشفى النموذجي

دشن الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2018، مبادرة المستشفي النموذجي للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، تتضمن المبادرة تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة ضمن خطة تحقيق الإصلاح الصحى.





بدأت هذه المبادرة مع تطبيق المشروع التأمين الصحي الشامل، للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين ويتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل المحافظات؛ للمساهمة في إحداث طفرة وتحسن ملموس في المجالات الصحية ضمن خطة الدولة لتحقيق "الإصلاح الصحي".





7- مبادرة الكشف عن أمراض لطلاب المدارس