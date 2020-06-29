حارب لأجل أحلامك.. هكذا نصحت روجينا جمهورها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:54 م
روجينا
روجينا
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة روجينا على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت روجينا عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، حيث اعتمدت على القميص الأبيض والجينز.


وعلقت على الصورة قائلة"حارب لأجل احلامك فان الحلم غذاء الروح ويجب الاستمرار فى الاحلام والا ماتت الروح فينا".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا، مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وإدوارد والفنانة سلوى عثمان، وجرى عرضه في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا.

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