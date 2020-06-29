الهند تسجل ما يقرب من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا





أعلنت وزارة الصحة الهندية، الاثنين، عن رصد 19459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ24 ساعة الماضية .





و مددت مومباي (المركز المالي بالبلاد) إجراءات العزل العام لشهر آخر، كما مددت ولاية مهاراشترا الغربية، التي سجلت أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا في البلاد، إجراءات العزل العام لمدة شهر آخر حتى نهاية يوليو، بعد ارتفاع الإصابات في مدنها الرئيسية مثل مومباي وبوني وأورانجاباد.





وتأتي الهند بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا في إجمالي عدد حالات الإصابة، ويبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند أكثر من نصف مليون والوفيات أكثر من 16 ألف حالة وفاة.



