في عهد السيسي.. 5 إنجازات في السياسة الخارجية آخر 3 سنوات

خلال الفترة من 2017 -2020، حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من الانجازات علي صعيد السياسة الخارجية، حيث استعاد السيسي مكانة مصر الدولية من خلال سياسة متوازنة تحترم كل الدول الشقيقة وتسعى مصر لترسيخ مبادئ السلام واحترام سيادة الدول وتحقيق التعاون بين الدول المجاورة.





ونجحت الدبلوماسية المصرية في تحقيق انطلاقة جديدة، في الحصول على مقعدٍ غير دائم في مجلس الأمن، رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، رئاسة القمة العربية، الجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغيّر المناخ، واختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي.





1- جمعية الأمم المتحدة

تعد من أهم زيارات الرئيس السيسى وإنجازاته الخارجية، لقاءاته فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قابل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأجريت مباحثات بين وفد البلدين فى البيت الأبيض وسط ترحيب كبير واستقبال من ترامب وكبار المسئولين الأمريكيين.





اجتمع الرئيس السيسي مع ترامب فى 19 سبتمبر 2017، على هامش مشاركته فى اجتماعات الدورة الثانية والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، شارك الرئيس في لقاءات الثنائية مع رؤساء الدول والحكومات والمسئولين الدوليين منهم الملك عبدالله بن الحسين عاهل الأردن، وشينزو آبي رئيس الوزراء، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.





2- رئاسة الاتحاد الأفريقي

تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي، وعقدت مصر أكثر من قمة لخدمة أبناء القارة السمراء منها القمة الروسية الأفريقية، والتي ترأسها الرئيس المصري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحضرها زعماء 43 دولة أفريقية.





خلال أعمال القمة الروسية، عقد منتدى روسيا-أفريقيا الاقتصادي، خلال القمة بمدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، في شهر أكتوبر 2019، وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس على رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي أثناء تسليم مصر رئاسة المنظمة لجنوب أفريقيا.





3- مؤتمر برلين

كما شارك السيسي في المؤتمرات الدولية، التي تناولت قضايا إقليمية منها مؤتمر برلين، الذي عقد في 19 يناير 2019، وكان يهدف لإيجاد حل لتسوية الصراع في الأراضي الليبية بين قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج





وشارك أطراف النزاع في ليبيا، حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، والجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر. وحضر المؤتمر عدد من زعماء العالم منهم الرئيس الروسي بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأكدت مصر علي حق الشعب اللبيبي في السيادة الوطنية وطرد ميليشيات المسلحة.





4- تعاون عربي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة الأولى لزعماء مصر والعراق والاردن، في 24 مارس، اتفقت الاطراف الثلاثة على التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، فيما عقدت الدول الثلاثة القمة الثلاثية الثانية بمشاركة الرئيس السيسي على هامش افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 22 سبتمبر 2019.





دعت مصر لاجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية في جامعة الدول العربية لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية في أكتوبر 2019م، حيث أدان المجلس الاعتداء التركي على سوريا.





5- إعلان القاهرة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مبادرة مشتركة لحل الصراع في ليبيا، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، وعقيلة صالح ورئيس مجلس النواب، أن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار من الاثنين 8 يونيو، وإلالتزام الجهات الأجنبية بطرد المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم الأسلحة مع استكمال مسار اللجنة العسكرية في جنيف".



