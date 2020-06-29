في عهد السيسي.. 8 مؤتمرات شباب برعاية وحضور الرئيس

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تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر منذ 6 سنوات، خلال هذه الفترة وضع الشباب نصب عينه، حيث عقدت الحكومة مؤتمرات الشباب بصفة مستمرة، كما عينت الدولة المصرية الشباب في المناصب القيادية ومنها نواب المحافظين، تعتبر هذه المؤتمرات فرصة للتعرف على أفكار الشباب والتواصل بين الدولة المصرية وشبابها، نظمت مصر 8 مؤتمرات شباب شارك فيها شباب من كل أنحاء العالم.



النسخة الاولي

بدأت النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للشباب في القاهرة، في اكتوبر 2016، يليها سلسلة من المؤتمرات، ساهم المؤتمر في خروج التوصيات، وكان من توصيات المؤتمر الوطني، إنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب لإخراج جيل قادر على القيادة.



وجاءت فكرة المؤتمر الوطنى "ابدع انطلق"، لتؤكد على اتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آمالهم، قد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحضور جميع مؤتمرات الشباب من المؤتمر الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ، واستضافت فعاليات مؤتمر الشباب حوالي 3000 شاب من مختلف المحافظات، وشارك بالجلسات 487 متحدثا بعدد جلسات 83 جلسة وورشة على مدار 120 ساعة.



قدم المؤتمر مقترحات لتعديل قانون التظاهر، بالإضافة إلي دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسيات تساهم في نشر ثقافة العمل التطوعي، وتبني مبادرة القضاء على الامية بالمحافظات المصرية.



واستضافت محافظة القاهرة، ديسمبر 2016، مؤتمر الشباب الدورى الأول، وتناول الموتمر جلسات المؤتمر التعليم والبحث العلمي، والمشاركة السياسية، وتجديد الخطاب الديني، والاقتصاد، وريادة الأعمال، الزيادة السكانية، وعدم توافر قواعد البيانات.



المؤتمر الثانى بأسوان

كانت أسوان، مقر المؤتمر الوطنى الدورى الثانى للشباب، فى يناير 2017، بمشاركة نحو 1300 شاب وفتاة من محافظات الصعيد، وتكون المؤتمر من 9 جلسات عامة، وحضر المؤتمر عدد كبير من نواب الصعيد.



جاءت توصيات مؤتمر أسوان، انشاء الهيئة العليـا لتنمية جنوب مصر، والعناية بآثار النوبة باستثمارات تصل إلى 5 مليارات جنيه، وإنهاء كافة المشروعات التنموية بمنطقة نصر النوبة، وتخصيص مبلغ 320 مليون جنيه وإطلاق مشروع قومى لإنشاء مناطق صناعية متكاملة للصناعات الصغيرة بإنشاء 200 مصنع صغير.





المؤتمر الثالث بالاسماعيلية

عقد المؤتمر الثالث للشباب بمدنية الاسماعيلية، فى أبريل 2017، بمشاركة 1200 شاب وقد ناقش المؤتمر من خلال الجلسات المختلفة، مواجهة ارتفاع أسعار السلع، وجهود الدولة لرعاية المواطن، والتنمية المستدامة فى قطاعىّ البترول والكهرباء،



جاءت توصيات مؤتمر الإسماعيلية، إعلان عام 2018 عام لذوي الإعاقة، وتكوين مجموعات رقابة داخلية لأجهزة ومؤسسات الدولة من الشباب، وإطلاق مبادرة لتجميل الميادين ودراسة تطوير المجلس الأعلى للاستثمار، وتفعيل دور المجلس الأعلى للمدفوعات لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وميكنة المنظومة السيادية مثل الجمارك والضرائب.



المؤتمر الرابع بالاسكندرية

استضافت الاسكندرية، فعاليات المؤتمر الرابع، فى يوليو 2017، ناقش المؤتمر موضوعين الإصلاح الاقتصادي وصناعة الدولة الفاشلة ضمن محاولات هدم الدولة المصرية وإدخالها في حلقة مفرغة من المشكلات.



تضمنت توصيات مؤتمر الإسكندرية، دعم الدولة الكامل لمنتدى حوار شباب العالم، والنقاش لصياغة رسالة سلام ومحبة، وتكليف الحكومة بوضع آلية لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030.



المؤتمر الخامس بالقاهرة

استضافت القاهرة، فعاليات المؤتمر الخامس للشباب، في مايو 2018، حيث أكد الرئيس، أنه لايتدخل في عمل لجنة العفو الرئاسي وأعلن الافراج عن اكثر من 300 شخص



كما تضمنت المؤتمر، أهمية إطلاق مدرسة الكادر السياسي، إطلاق المنتدي الوطني للسياسات العامة، ووضع استراتيجية للتواصل بين الأحزاب والأجهزة التنفيذية من أجل المشاركة في مشاكل المجتمع، وتعديل القوانين الأحزاب في مصر، وتدشين جلسة ثابتة في مؤتمرات الشباب "اسأل الرئيس".



المؤتمر السادس بجامعة القاهرة

استضافت أقدم الجامعات المصرية "جامعة القاهرة"، المؤتمر السادس للشباب، فى يوليو 2018، على مدار يومينّ 28 -29 من يوليو، وشارك الرئيس في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، وصل عدد المشاركين في هذا المؤتمر 3000 مشارك



كان أغلب المشاركين من شباب الجامعات المصرية من جميع المحافظات، وشهد المؤتمر مناقشة استراتيجية بناء الإنسان المصرى واستراتيجية تطوير التعليم، وسُبُل تطوير منظومة التأمين الصحي، والمشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ثم جاءت مبادرة "اسأل الرئيس".



المؤتمر السابع

عقد المؤتمر السابع، في العاصمة الإدارية الجديدة، خلال 30 - 31 يوليو 2019 بحضور 1500 مشارك من كل فئات الشباب المصري، كما حضر المؤتمر عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال، ويعد أحد توصيات منتدى شباب العالم 2019، استكمال نجاح التجربة المصرية الرائدة في تأهيل وتمكين الشباب المصري



وتنوعت موضوعات المؤتمر لتشمل، إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وموازنة الدولة المصرية، الإصلاحات الإدارية، مناقشة تاثير المشروعات القومية علي الاقتصاد المصري، تدشين مبادرة حياة كريمة، وتقديم الموضوعات من خلال جلسة نموذج محاكاه الدولة المصرية



النسخة الثامنة

عقدت النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب، في مركز المنارة للمؤتمرات خلال سبتمبر 2019، وشهدت النسخة الثامنة جلستين رئيسيتين على مدار اليوم تقييم تجربة مكافحة الإرهاب، وتأثير نشر الأكاذيب على الدولة باستعراض تطور الإرهاب وتنامي الإرهاب في المنطقة، وعودة مقاتلين داعش،و توصيف أوضاع الإرهاب



تناولت جلسة " اسأل الرئيس"، أجندة المؤتمر في نسخته الثامنة والتي تم فتح باب لتوجيه الأسئلة عليها على الموقع الإلكتروني، وعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب،