نشرة حوادث الفجر: التفاصيل الكاملة لمقتل شاب بعزبة الهجانة

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

داخل شارع صغير، في عزبة الهجانة، تتعالي أصوات القرآن الكريم وتملأ الشوارع والجدران لافتات صغيرة، يعلن بيها سكان المنطقه عن حدادهم لمقتل شاب عشريني العمر، علي يد اثنين من الثعابين السوداء، ليكتبوا بدمائه نهاية كفاح "حبيشة'.

داخل شارع صغير، في عزبة الهجانة، تتعالي أصوات القرآن الكريم وتملأ الشوارع والجدران لافتات صغيرة، يعلن بيها سكان المنطقه عن حدادهم لمقتل شاب عشريني العمر، علي يد اثنين من الثعابين السوداء، ليكتبوا بدمائه نهاية كفاح "حبيشة'.

قررت المحكمة الاقتصادية حجز محاكمة "حنين حسام" و"مودة الأدهم"، و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، وذلك لجلسة 27 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

قررت المحكمة الاقتصادية حجز محاكمة "حنين حسام" و"مودة الأدهم"، و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، وذلك لجلسة 27 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

أصدرت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، حكما مهما، بشأن الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بغلق مكتب قناة BBC في مصر، لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد، وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى.

أصدرت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، حكما مهما، بشأن الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بغلق مكتب قناة BBC في مصر، لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد، وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى.

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رئيس محكمة النقض: ثورة يونيو أزاحت عن المصريين كابوس الخوف والظلام

تقدم المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء ببرقية تهنية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.

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في ذكرى استشهاده.. رئيس نادى القضاة ينعي المستشار هشام بركات

نعى نادي القضاة، المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاده و أصدر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، بيانا صحفيا، اليوم الاثنين، ينعى فيه الشهيد، جاء به: إنه ولئن كان الشهيد الصائم قد رحل عن عالمنا ولكن وبقيت ذكراه الطيبة، وأن هذه الذكرى لا ترتبط أبدا بتقلد المناصب، ولكنها تستقر في النفوس بالسيرة الطيبة الحسنة التي يتركها من شغل تلك المناصب، وهناك من انتصرت مبادئهم ونفوسهم السوية وأخلاقهم الرفيعة وأعمالهم المخلصة فارتقوا بمناصبهم وبقيت ذكراهم الطيبة يحييها الوفاء.

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بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي