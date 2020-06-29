نشرة حوادث الفجر: التفاصيل الكاملة لمقتل شاب بعزبة الهجانة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:29 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
هدير حمزة
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

خرج للحلاقة فعاد جثة هامدة| تفاصيل مقتل شاب بعزبة الهجانة.. وأسرته: "ملناش غيره"
داخل شارع صغير، في عزبة الهجانة، تتعالي أصوات القرآن الكريم وتملأ الشوارع والجدران لافتات صغيرة، يعلن بيها سكان المنطقه عن حدادهم لمقتل شاب عشريني العمر، علي يد اثنين من الثعابين السوداء، ليكتبوا بدمائه نهاية كفاح "حبيشة'. 
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الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم 27 يوليو
قررت المحكمة الاقتصادية حجز محاكمة "حنين حسام" و"مودة الأدهم"، و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، وذلك لجلسة 27 يوليو المقبل للنطق بالحكم. 
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القضاء الإداري يرفض دعوى غلق مكتب BBc بمصر
أصدرت الدائرة الثانية مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، حكما مهما، بشأن الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بغلق مكتب قناة BBC في مصر، لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد، وقررت المحكمة عدم قبول الدعوى. 
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رئيس محكمة النقض: ثورة يونيو أزاحت عن المصريين كابوس الخوف والظلام
تقدم المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلي للقضاء ببرقية تهنية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو.
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في ذكرى استشهاده.. رئيس نادى القضاة ينعي المستشار هشام بركات
نعى نادي القضاة، المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق، بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاده وأصدر المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، بيانا صحفيا، اليوم الاثنين، ينعى فيه الشهيد، جاء به: إنه ولئن كان الشهيد الصائم قد رحل عن عالمنا ولكن وبقيت ذكراه الطيبة، وأن هذه الذكرى لا ترتبط أبدا بتقلد المناصب، ولكنها تستقر في النفوس بالسيرة الطيبة الحسنة التي يتركها من شغل تلك المناصب، وهناك من انتصرت مبادئهم ونفوسهم السوية وأخلاقهم الرفيعة وأعمالهم المخلصة فارتقوا بمناصبهم وبقيت ذكراهم الطيبة يحييها الوفاء.
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بلاغ لمكافحة الآداب ضد فتاة "التيك توك" منار سامي
تلقي اللواء خالد عبد العزيز مدير الإدارة العامة لمكافحه جرائم الآداب، بلاغا من أيمن محفوظ المحامي، ضد منار سامي فتاه جديدة على مواقع التواصل وموقع "التيك توك" تقلد حنين حسام وموده الأدهم بنشر محتوي منافي للآداب ويثير الغرائز. 
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علاقة محرمة وأعمال سفلية.. تفاصيل جديدة في مقتل الطفلة "فجر" بالطالبية
كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، في واقعة اختطاف وقتل الطفلة "فجر أسامة عبدالعال"، 12 سنة بمنطقة الطالبية، أن والدة الطفلة تعرف القاتل منذ أكثر من عام. 
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