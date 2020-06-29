نوال الزغبي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:36 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مثيرة، حيث اعتمدت على فستان قصير، واستخدمت المكياج الخفيف الذى أبرز جمال ملامحها.


وشاركت نوال الزغبي في الموسم الرمضاني المنقضي، بأغنية "اتحاربت"، كتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد إبراهيم.
نوال الزغبي في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

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