أحمد السعدني: "صالح جمعة الوحيد اللي طلع من كورونا بمصلحة"

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مازح النجم أحمد السعدني لاعب كرة القدم صالح جمعة ، حيث نشر السعدني صورة للاعب صالح جمعه خلال خاصية الإستوري عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق السعدني علي الصورة قائلا : الوحيد اللي طلع من كورونا بمصلحة.



يشار أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أوضح إن صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، سيشارك غدا في تدريبات الفريق الجماعية.



وأضاف عبد الحفيظ، أن اللاعب خاض برنامجا تأهيليا مكثفا خلال الفترة الماضية في الجيم وسيكون متواجدا غدا في تدريبات الفريق الجماعية.



وكان رينيه فايلر استبعد صالح جمعه من تدريبات الفريق الجماعية في شهر يناير الماضي، ليكتفي اللاعب بتدريبات الجيم، ويمنح فايلر هذه الفرصة لصالح جمعة لإثبات نفسه مع الأهلي .