نقيب الزبالين: لا يوجد إصابات بكورونا بين جامعي القمامة "عندنا مناعة"

قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن جامعي القمامة تهاونوا واستهانوا بأزمة كورونا، وتحدثوا عن أنهم يعملوا بجمع القمامة بالوراثة منذ زمن طويل، وأنهم قابلوا العديد من الميكروبات والبيكتريا، ولكن الوضع بالنسبة لكورونا اختلف، وهناك دول كبرى انحنت أمام هذا الوباء.





وأضاف "المقدس"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنهم بدأوا في اتباع الأساليب العلمية بالتنسيق مع الدولة، وتم البدء في توفير كمامات وقفازات لجامعي القمامة، مناشدًا المواطنين بتعقيم القمامة ووضع مخلفات كورونا في أكياس خاصة للتخلص الآمن منها، مع وضع القمامة أمام منزله وعدم الخروج لإعطائها لجامع القمامة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.





وناشد نقيب الزبالين، الدولة بتوفير أدوات وقاية لجامعي القمامة، معقبًا: "إحنا الجيش الثالث الذي لم يتخلى عن مصر في أي أزمة"، موضحًا أنه حتى الآن لم يُصاب أحد من الزبالين بكورونا، متابعًا: "جامعي كورونا عندهم مناعة، جميع الناس حوالينا اتصابوا ولم نشهد إصابات بين جامعي القمامة".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



