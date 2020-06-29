"اقرأ" تحتل المرتبة ٣٢ عالميًا على الفيسبوك

سجلت صفحة قناة اقرأ على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مؤخرا، تقدما كبيرا خلال الأيام والأسابيع الماضية، بحسب إحصائيات وتقارير موقع social bakers العالمي المتخصص في مجال السوشيال ميديا.

واحتلت القناة بحسب التقرير المرفق، المركز ٣٢ على مستوى صفحات القنوات الفضائية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لأكثر من ١٥ مليون متابع.

وتعد صفحة قناة اقرأ من أقدم الصفحات، حيث تم تدشينها عام ٢٠٠٩ بعد بضع سنوات من بدايات ازدهار وانتشار الموقع عالميا.