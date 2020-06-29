"الكهرباء": 170 مليون جنيه لإحلال الخط الهوائى بكابلات أرضية بشرق القاهرة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:38 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة المدكور للمشروعات وذلك لإنشاء الكابل الأرضى شرق القاهرة / محطة سكاكين المستثمرين جهد 220 ك.ف من النوع XLPE   إتساقاً مع إجراءات تنفيذ محور الشهيد بمنطقة الوفاء والأمل.

أوضحت مشالى أن العقد يتضمن إحلال الخط الهوائى شرق القاهرة / محطة سكاكين المستثمرين  بكابلات أرضية جهد 220 ك.ف من النوع XLPE  قطاع 1× 2000 مم2 بطول مسار 4,8 كم ، ويأتى ذلك إستمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل 
وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 170 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من حساب المشروعات الإستراتيجية وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (6) شهور من تاريخ  إستلام الموقع خالى من الموانع وإستلام أمر الإسناد.

تأتى مثل هذه الأعمال تأكيداً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة ، وفي إطار الجهود الضخمة التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء بمحافظات مصر المختلفة  ضمن خطة رفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة على مستوى الجمهورية وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في اطار الإجراءات العامة التى تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لايؤثر على حسن سير العمل وجودته مع التشديد على الإستخدام الأمثل للموارد المتاحه لتحقيق النمو المستدام .

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شرق القاهرة سكاكين المستثمرين الخط الكهربائى الارضى

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