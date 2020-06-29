"الكهرباء": 170 مليون جنيه لإحلال الخط الهوائى بكابلات أرضية بشرق القاهرة

وقعت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة المدكور للمشروعات وذلك لإنشاء الكابل الأرضى شرق القاهرة / محطة سكاكين المستثمرين جهد 220 ك.ف من النوع XLPE إتساقاً مع إجراءات تنفيذ محور الشهيد بمنطقة الوفاء والأمل.





أوضحت مشالى أن العقد يتضمن إحلال الخط الهوائى شرق القاهرة / محطة سكاكين المستثمرين بكابلات أرضية جهد 220 ك.ف من النوع XLPE قطاع 1× 2000 مم2 بطول مسار 4,8 كم ، ويأتى ذلك إستمراراً لجهود وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية للنقل

وأضافت أن القيمة الإجمالية للتعاقد تبلغ حوالى 170 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من حساب المشروعات الإستراتيجية وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (6) شهور من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع وإستلام أمر الإسناد.



