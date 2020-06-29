روان عليان تحصد أول مليون عن أغنية "ارتباك اعصاب" (فيديو)

تحصد أحدث أغنيات الفنانة الفلسطينية روان عليان، أغنية "ارتباك اعصاب" عشرات آلاف المشاهدات على اليوتيوب.

وحصد فيديو كليب أغنية "ارتباك اعصاب" أول مليون مشاهدة في غضون أيام من طرحه عبر قناة لايف ستايلز ستديوز على اليوتيوب.

وأعربت روان عليان عن سعادتها بالنجاح الذي تُحققه أغنية "ارتباك اعصاب"، واصفةً نفسها بالمحظوظة جراء تعاونها مع شركة لايف ستايلز ستديوز.

أغنية “ارتباك أعصاب” من كلمات خالد ممدوح والحان مصطفى الشعيبي وتوزيع توما، والكليب من اخراج فادي حداد.