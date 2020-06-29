بالأبيض.. ميرنا نور الدين تشعل إنستجرام

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:42 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
ولاء عبد الناصر
تحرص الفنانة ميرنا نور الدين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت ميرنا نور الدين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صور لها، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مشرقة، اعتمدت فيها على الأبيض.



ويُذكر أن آخر أعمال الفنانة "ميرنا نور الدين" كانت دورها الرائع في الجزء الرابع من مسلسل حكايات بنات، بالإضافة إلي دورها في مسلسل بخط الإيد بطولة الفنان "أحمد رزق" والنجمة "سوسن بدر".

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