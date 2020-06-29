ملحنة سعودية تهدي مصر أغنية وطنية بصوت فاطمة عيد (صور)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:52 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أهدت الملحنة السعودية حنين علي، أغنية وطنية جديدة لمصر، بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو، بعنوان (بكرة جاي ليا) من غناء الفنانة "فاطمة عيد" وكلمات "محمد الجبالي" وألحان "حنين علي" وتوزيع الدكتور "إيهاب عبد الحميد" وتم تسجيل الأغنية في استديو صوت الحب، مع مراعاة كافة الاجراءات الاحترازية، كما تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من أجل إهدائها للقنوات المختلفة، على أن يتم إذاعتها ابتداء من الغد.

 

وعن سبب اختيارها لتقديم هذه الأغنية بصوت فاطمة عيد، تقول "حنين": فكرت منذ فترة في تقديم أغنية وطنية لمصر، لأني عاشقة لهذه الأرض التي عشت فيها أكثر ما عشت في بلدي، ويسعدني جدا ما أراه يوميا من انجازات تتحقق على يد قيادتها الحكيمة، وبالتالي كان التفكير في أن تظهر هذه الأغنية بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، أما عن سبب اختياري لصوت الفنانة "فاطمة عيد" لتقديمها فيرجع إلى طبيعة الأغنية التي قررت أن تكون شعبية لتكون قريبة من الناس، بالإضافة إلى أن صوت "فاطمة عيد" يمثل البهجة والفرحة، وهي رمز للأم المصرية الطيبة.

 

يذكر أن الملحنة "حنين علي غسال" قد بدأت مسيرتها في التلحين منذ سنوات، حيث قدمت تترات العديد من الأعمال الدرامية، والبرامج الإذاعية، والأوبرتات الوطنية التي تم تقديمها في اليوم الوطني السعودي، بالإضافة إلى بعض الأفلام التسجيلية التي وضعت لها الموسيقى التصويرية، كما قدمت رمضان الماضي دعاء (طرقت بابك) بصوت الفنان علي الحجار.

ملحنة سعودية تهدي مصر أغنية وطنية بصوت فاطمة عيد (صور)
ملحنة سعودية تهدي مصر أغنية وطنية بصوت فاطمة عيد (صور)
ملحنة سعودية تهدي مصر أغنية وطنية بصوت فاطمة عيد (صور)
ملحنة سعودية تهدي مصر أغنية وطنية بصوت فاطمة عيد (صور)
ملحنة سعودية تهدي مصر أغنية وطنية بصوت فاطمة عيد (صور)
ملحنة سعودية تهدي مصر أغنية وطنية بصوت فاطمة عيد (صور)

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