تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.07% في ختام جلسة اليوم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:46 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير

أنهي سوق الأسهم السعودية،  تعاملات اليوم الاثنين،  علي تراجع ، وسط تعافي السيولة إلى 6.13 مليار ريال مقارنة مع 4.16 مليار ريال بالجلسة السابقة ، حيث انخفض المؤشر العام للسوق- تاسي، بنسبة 0.07% خاسراً 5.2 نقطة ليغلق عند مستوى 7287.41 نقطة، وجرى التداول على 326.47 مليون سهم.

وقطاعياً ، ارتفاع بسوق الأسهم السعودية  13 قطاعا بينما تراجعت 7 قطاعات بصدارة إنتاج الأغذية بنسبة 1.52% ، وتصدر قطاع  أسمنت أم القرى بنسبة 9.96%، تلاها أسمنت القصيم 9.2%، وأسمنت اليمامة 6.9%.، بينما تراجع قطاع البنوك القيادي المتراجع 1.38% بضغط من تراجع عدة أسهم وصدارة سهم البنك الأهلي التجاري التراجعات بنسبة 4.48%، بعد ارتفاعه الجلسة السابقة عقب إعلان عند اندماج محتمل مع مجموعة سامبا المالية.

وارتفع 121 سهماً  بسوق الأسهم السعودية مقابل تراجع 58 من بين 200 شركة مدرجة، وتصدر سهم دار الأركان الأكثر نشاطاً في كميات وقيم التداول بنحو 65.5 مليون سهم بقيمة تداول 469.89 مليون ريال


اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع 0.83% بدعم مباشر من قطاع البنوك بعد الإعلان عن اتفاقية اندماج بين مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري  .

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