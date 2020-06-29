عشرات القتلى بتصادم عبارتين في بنجلادش

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:49 م
تصادم عبارتين
تصادم عبارتين
وكالات

أعلن مسؤولون في بنجلاديش، اليوم الاثنين، مقتل 28 شخصا على الأقل إثر انقلاب عبارة كانت تقل حوالي 100 شخص، عقب ارتطامها بعبارة أخرى أكبر في نهر بنجلاديش..

 

وقال المسؤولون، إنه لم يتضح عدد الأشخاص الذين تمكنوا من السباحة والوصول إلى بر الأمان، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وانتشل رجال الإنقاذ 28 جثة بعد ظهر، الاثنين، من بينها 3 لأطفال، وفقًا لما ذكرته روزينا إسلام المسؤولة بخدمات الإطفاء.

 

وأكدت روزينا إسلام، أن العبارة "مورنينغ بيرد" كانت تسير في نهر "بوريغانغا" في طريقها إلى العاصمة دكا، من منطقة مونشيغانغ المجاورة، عندما ارتطمت بعبارة أكبر منها بالقرب من مدينة شيامبازار، وانقلبت، مضيفة أن العبارة الثانية غادرت المكان بعد الحادث.

 

ويذكر أن حوادث غرق العبارات شائعة في بنجلاديش، التي تحتوي عشرات الأنهار الصغيرة وتجري بها عبارات تفتقر إلى معايير السلامة.

 

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عشرات القتلى تصادم عبارتين بنجلاديش

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