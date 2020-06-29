كنائس أسيوط والأقصر والغردقة تبدأ الفتح التدريجي

بدأت بعض الكنائس بمحافظات مصر المختلفة بالفتح التدريجى للصلاة وإقامة القداسات بعد قرار البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مع المجمع المقدس بشأن إعادة فتح الكنائس وسط إجراءات الفتح التدريجي.





وترأس الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر اليوم قداس داخل مطرانية البحر الأحمر، كنيسة الأنبا شنودة، واستقبلت الكنائس 25% من الطاقة الاستيعابية لها وأقامت كنائس البحر الأحمر اليوم أول قداس منذ 3 أشهر بعد افتتاحها عقب إعلان إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس إعادة فتح الكنائس مع تطبيق الإجراءات الوقائية بالتنسيق مع الصحة.





كما فتحت كنائس أسيوط أبوابها للمصليين اليوم الاثنين بعد قرار الأنبا يؤانس أسقف أسيوط بإقامة القداسات اليومية بجميع كنائس الإيبارشية بعد إغلاق أكثر من 3 أشهر، بسبب الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقد أكد الأنبا يؤنس عودة صلوات القداس بحضور عدد لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، مع فاصل بين كل شخص بمسافة متر ونصف المتر من كل الجهات، مشيرًا إلى توقف القداسات بالكنائس يومى الجمعة والأحد.





كما فتحت كنائس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين أبوابها للمصليين مع انطلاق صلاة القداس الإلهى ببعض كنائس إيبارشية إسنا وأرمنت، وسط إجراءات احترازية مشددة، بعد توقف دام عدة شهور بسبب القرارات التى اتخذتها الدولة بغلق دور العبادة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.





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كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد أعلنت عن أهم الإجراءات الواجب إتباعها في الايبارشيات التي ستقوم بالفتح التدريجي مستقبلًا وهي كالآتي:





استمرار تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الاجتماعات والأنشطة. الخدمية بمختلف أنواعها في جميع الايبارشيات بلا استثناء، يسمح بالمشاركة في صلوات الجنازات لأسرة المتوفى فقط.





يسمح بالمشاركة في صلوات سر الزيجة (الإكليل) لعدد ستة أفراد فقط في الصلوات إلى جانب الكاهن والعروسين والشماس، تغلق كافة دورات المياه ويراعي التباعد الاجتماعي بالنسبة لخدمات الكانتين ومكتبات البيع بجميع الكنائس وذلك في وقت القداس اليومي.





يؤدي صلاة القداس كاهن واحد فقط وأربعة شمامسة داخل وخارج الهيكل وعشرون فردًا فقط من الشعب، ليصبح إجمالي المشاركين في القداس ٢٥ فردًا فقط وفِي حالة استقرار الأوضاع يمكن زيادة الأعداد بعد أسبوعين.